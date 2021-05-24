LAÜ’de Ünlü Şef Uğur Volkan Uysal ile söyleşi düzenlendi

Canlı yayın esnasında öğrencilerden gelen soruları Uysal’a yönelten Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri “Hava atmak için yemek yapılmaz ama yemek yapmak havalı bir iştir” sözünün ardında yatan yaşanmışlıkları sorarak yayını başlattı. Bu sözün kendi denizinden kıyısına vurduğunu ifade eden Uysal öğrencilere mesleklerini icra ederken işine tutkuyla bağlı olmalarını tavsiye etti.
“Renkler, kokular, sesler bize yol gösterir” diyen Uysal Şef, yemekle sohbet edilmesi gerektiğini vurgulayarak; ürün uyumu, ateşi doğru yönetmek, tabaklamanın incelikleri konularında paylaşımlarda bulundu ve yayın esnasında öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.