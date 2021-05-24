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LAÜ’de Ünlü Şef Uğur Volkan Uysal ile söyleşi düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Ünlü Şef Uğur Volkan Uysal’ı konuk etti. Çevrimiçi gerçekleşen etkinlik öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 01:35
LAÜ’de Ünlü Şef Uğur Volkan Uysal ile söyleşi düzenlendi
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Canlı yayın esnasında öğrencilerden gelen soruları Uysal’a yönelten Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri “Hava atmak için yemek yapılmaz ama yemek yapmak havalı bir iştir” sözünün ardında yatan yaşanmışlıkları sorarak yayını başlattı. Bu sözün kendi denizinden kıyısına vurduğunu ifade eden Uysal öğrencilere mesleklerini icra ederken işine tutkuyla bağlı olmalarını tavsiye etti.

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Dünyaca ünlü restoran ve markaların danışmanlığını yapan Uysal, genç yaşta elde ettiği başarılı kariyerin detaylarını aktardı. 23 yaşında sous chef, 25 yaşında executive chef ünvanlarını hak eden şef, çeyrek asırdır gastronomi sektörünün içinde olduğunu ve kendine sürekli yatırım yaptığını dile getirerek öğrencilere “kazancınızın yüzde 10 kadarını kendinize harcayın ve her geçen gün mesleki olarak kendinizi geliştirin” şeklinde tavsiyede bulundu.

“Renkler, kokular, sesler bize yol gösterir” diyen Uysal Şef, yemekle sohbet edilmesi gerektiğini vurgulayarak; ürün uyumu, ateşi doğru yönetmek, tabaklamanın incelikleri konularında paylaşımlarda bulundu ve yayın esnasında öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

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