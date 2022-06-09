LAÜ’de “Stratejik Planlama” üzerine konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nün düzenlediği konferanslar kapsamında, Leyla Mahrum’u konuk etti.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Northern Ireland Cooperation Overseas (NI-CO)’da Yenilikçi Girişimcilik Projesinde profesyonel işletme danışmanı olarak çalışan Leyla Mahrum, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri için düzenlenen seminerde, stratejik planlama üzerine konuştu.

Mahrum, belirsiz ama hevesli bir kavram olan stratejiye ilişkin açıklamalarda bulunarak bir stratejik plana ilişkin pratik bilgiler verdi. Stratejik plan çizilirken gerekli olan yöntem çeşitleri ve analizlerin etraflıca anlatıldığı seminer boyunca Mahrum, rakiplere karşı sürdürülebilir rekabetçi avantaj kazanmak için bir kılavuz ve yol haritası olarak stratejinin önemini vurguladı. Seminer interaktif olarak gerçekleştirildi ve soru-yanıt bölümüyle tamamlandı.