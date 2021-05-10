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LAÜ’de “Radyo ve Radyoculuğun Önemi” konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “İletişim Günleri” etkinlik dizisinin ikincisine Radyo Güven programcısı Taner Gönül konuk oldu.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:50
LAÜ’de “Radyo ve Radyoculuğun Önemi” konuşuldu
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Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “İletişim Günleri” etkinlik dizisinin ikincisinin konuğu Radyo Güven programcısı ve spikeri Taner Gönül oldu. “6 Mayıs Radyo Günü” çerçevesinde çevrimiçi gerçekleşen söyleşide Gönül, radyo ve kamu yayıncılığı kapsamında radyoda yayıncılık konuları üzerine önemli noktalara değindi. Kariyer planlamalarında radyoculuğu düşünen gençlere önemli tavsiyelerde de bulunan Gönül, bu alanda devam edecek gençlerin öncelikle kendilerine katma değer yaratmaları, İletişim Fakültesinde aldıkları eğitime, diksiyon eğitimini de ekleyerek, sese ve kulağa odaklı mesleklerini en doğru şekilde yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

“Radyo, en önemli bilgi kaynakları arasındadır”

   Radyo Güven programcısı ve spikeri Taner Gönül, radyonun, gündeme yönelik gelişmeleri güncel olarak dinleyicilerine aktaran, spikerlerin sesiyle insanların hayal gücünü harekete geçiren önemli kitle iletişim aracı olduğunu belirterek, işitsel medyanın yazılı medyaya karşı en büyük üstünlüğünün ses olduğunu ve radyo yayınında spikerin anlatmak istediğini sesinin tonuna ve vurgularına yükleyerek dinleyiciye ilettiğini ifade etti.

“Pandemi sürecinde radyo dinleme oranları arttı”

  Gönül konuşmasında, pandemi sürecinde radyoculuğun dinlenme oranları hakkında da bilgiler verdi. Pandeminin radyo dinleyici sayısının artmasına sebep olduğunu belirten Gönül, bu süreçle birlikte insanların evlerinde daha fazla zaman geçirdiğini ve bu bağlamda radyo dinleme açısından daha fazla zamanları olduğunu söyledi.

“Hedef kitlenin özelliklerine göre yayınlar yapılmalı”

   Konuşmasında hedef kitle – dinleyici analizinin önemine de değinen Taner Gönül, radyoda hazırlanan programların yapılan analizlerle elde edilenler kapsamında; hedef kitlenin özellikleri ve istekleri doğrultusunda tasarlanıp izleyiciye sunulması gerektiğini vurguladı. Gönül, aksi takdirde hazırlanacak programların rastgele olacağını ve dinleyicilere sunulacak programların ayırt ediciliğinin olmayacağını söyledi.

 “Radyoculuk her daim önemli olmaya devam edecektir”

  Kitle iletişim araçlarının her geçen gün dönüşüm ve gelişim sağlayarak çeşitlilik kazanmasının radyonun önemini azaltmadığını dile getiren Gönül, radyonun başta güvenilirlik olmak üzere birçok özelliğe sahip iletişim aracı olduğunu belirtti. Gönül, Radyo Güven’in kamu yayıncılığı yaptığını ve yayınlarında “doğru haber – doğru bilgi yayma sorumluluğu” ilkesine göre hareket ettiğini vurguladı.

Konuşmasının devamında iyi bir radyo programcısının nasıl olması gerektiği konularına da değinen Gönül, katılımcı öğrencilere kariyer planlamaları için tavsiyelerde bulunarak soruları cevapladı.

   LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “İletişim Günleri” etkinlik programı   

  • 18 Mayıs Salı günü saat 14.00’te Karikatürist Mustafa Tozakı ile söyleşi – workshop

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  • 22 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te Pulitzer Ödüllü Türk Gazeteci/Foto Muhabiri Murad Sezer ile söyleşi
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