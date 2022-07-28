banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıb-Tek raporu kamuoyuna da açıklansın!
Kıb-Tek raporu kamuoyuna da açıklansın!
Meriç ve Serhatköy’de yangın
Meriç ve Serhatköy’de yangın
Gazimağusa’da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Gazimağusa’da hırsızlık
Minareliköy’de kavga…1 kişi yaralandı
Minareliköy’de kavga
Sunat Atun Başbakan olur mu?
Sunat Atun Başbakan olur mu?
banner405

LAÜ’de “Öğretmenlikte Etkili Liderlik” konulu etkinlik düzenlendi

28 Temmuz 2022 Perşembe 16:51
LAÜ’de “Öğretmenlikte Etkili Liderlik” konulu etkinlik düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından “Öğretmenlikte Etkili Liderlik” adı altında bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Eğitim Yöneticisi M. Özge Karabulut tarafından çevrimiçi konuşma yapıldı.

   Karşılıklı etkileşime dayalı konuşmada öğretmenlikte etkili liderlik için dönüşümcü liderlik modelinin benimsenmesi gerektiğine vurgu yapan Karabulut, “Dönüşümcü lider tanımını, takım arkadaşlarının tutumlarını, değerlerini ve ihtiyaçlarını örgütsel değerler doğrultusunda değiştiren; bu değerleri takım arkadaşlarına kişisel değerleri gibi benimseten,
örgüt amaçları doğrultusunda hareket eden ve süreci benimsettikten
sonra onlardan beklenilenin üstünden performans alabilendir. Dönüşümsel liderlik, vizyon oluşturma, rol model olma, grup hedeflerinin benimsenmesinin teşvik edilmesi, yüksek performans beklentileri, bireysel destek ve zihinsel teşviki vurgulayan kişidir” dedi. Dünya Ekonomik Formu 2020 Geleceğin meslekleri raporuna göre eğitim anlayışımızın da değişmesi gerektiğini vurgulayan Karabulut, etkili liderlik yanında zamanın ruhunu da yakalamanın önemine değinerek, öğrencilerin sorularını cevaplayarak neler yapılabileceği konusunda önerilerde bulundu.

      Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa ise öğretmenlikte etkili liderlik yapabilmenin kendini sürekli geliştirmekten ve yeni beceriler kazanmaktan geçtiğini ifade etti. Öğretmenlikte etkili liderlik kavramını açıklayan Çağanağa, “Öğretmen liderliği, öğretmenin eğitimsel etkinlik ve süreçlerde istekli görevler üstlenme, bağımsız projeler oluşturma, çevresini etkileme, meslektaşlarının gelişimine destek olma yeterliliğidir” dedi. Ayrıca öğretmenlerin değişime açık olması gerekliliğinden söz eden ve “Değişmeyen Tek Şey Değişimin Kendisidir” mottosu ile yola devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak, konuşmasında geleceğin meslekleri arasında günümüz mesleklerinden ziyade veri analistleri, tıbbi teknisyenler, fiziksel terapistler ve işyeri ergonomi uzmanları, satış ve pazarlama uzmanları işletme analistleri, yazılım ve bilgisayar geliştiricileri, veterinerler, ürün tasarımcısı ve yaratıcıları, öğretmen ve eğitmenler, muhasebeciler ve denetçilerin olacağına vurgu yaptı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İncirli köyü ovasında muhtelif eşya sirkat ettiler
İncirli köyü ovasında muhtelif eşya sirkat ettiler
KKTC’ye yönelik Türkiye Eximbank Kredileri tanıtım toplantısı yapıldı
KKTC’ye yönelik Türkiye Eximbank Kredileri tanıtım toplantısı yapıldı
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Saygılı “iletişim fakültesi öğrencilerimiz üniversitemizde bulunan GAÜ medya ile pratik yapma fırsatı buluyor”
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Saygılı “iletişim fakültesi öğrencilerimiz üniversitemizde bulunan GAÜ medya ile pratik yapma fırsatı buluyor”
Adana kebabının içinde uyuşturucu hap ile yakalandılar
Adana kebabının içinde uyuşturucu hap ile yakalandılar
GAÜ The American College Öğrencisi Taygun Atletizm Şampiyonası’nda birincilik aldı!
GAÜ The American College Öğrencisi Taygun Atletizm Şampiyonası’nda birincilik aldı!
GAÜ İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cenkler’den ‘28 Temmuz Dünya Hepatit Günü’ farkındalık açıklaması
GAÜ İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cenkler’den ‘28 Temmuz Dünya Hepatit Günü’ farkındalık açıklaması
Kıb-Tek raporu kamuoyuna da açıklansın!
Kıb-Tek raporu kamuoyuna da açıklansın!
Özersay : “Asgari ücret hayat pahalılığı oranı altında kalmamalıydı”
Özersay : “Asgari ücret hayat pahalılığı oranı altında kalmamalıydı”
İskele’de yangına sebep olan bir kişi hakkında yasal soruşturma başlatıldı
İskele’de yangına sebep olan bir kişi hakkında yasal soruşturma başlatıldı
Gazimağusa’da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Gazimağusa’da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim