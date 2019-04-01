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LAÜ’de “Moğolistan’a Hoşgeldiniz” gecesi düzenlendi

LAÜ’de “Moğolistan’a Hoşgeldiniz” gecesi düzenlendi

01 Nisan 2019 Pazartesi 18:56
LAÜ’de “Moğolistan’a Hoşgeldiniz” gecesi düzenlendi

LAÜ’de “Moğolistan’a Hoşgeldiniz” gecesi düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi ve Uluslararası Öğrenci Kulübü’nün katkılarıyla LAÜ’de eğitim gören Moğolistanlı öğrenciler için “Moğolistan’a Hoşgeldiniz” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, LAÜ’de öğrenim gören başta Moğolistanlı öğrenciler olmak üzere Dış İlişkiler Müdürlüğü çalışanları ile birçok öğrenci katıldı.

Öğrenciler, gecede geleneksel yemeklerini ve yöresel kıyafetlerini tanıtma fırsatı buldu

Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik, Moğolistan’ın kuruluş tarihini, kültürel ve doğal güzelliklerini anlatan bir video gösterimi ile başladı. Gecede Moğolistanlı öğrenciler, geleneksel yemeklerini ve yöresel kıyafetlerini tanıtmanın yanında, ülkelerine özgü müzikler eşliğinde farklı şarkı ve şiir performanslarını sergiledi. Etkinlikte, ülkeleri ile ilgili soruları içeren bir yarışma düzenleyen Moğolistanlı öğrenciler, soruların cevabını yanıtlayan öğrenci arkadaşlarına hediyeler verdiler. Kutlamaya katılan öğrenciler etkinlik sonunda Dış İlişkiler Müdürü Kezban Zurnacı ile birlikte Moğolistan bayrağı motifli pasta kesimini yaparak, ulusal günlerini coşku ile kutladılar.

Moğolistan’a Hoşgeldiniz etkinliği çerçevesinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdiler:

Nomungerel Davaajav: İşletme Yüksek Lisans birinci sınıf öğrecisiyim. LAÜ’ye farklı ülkelerden gelen öğrencilere kendi ülkemizi ve kültürümüzü tanıtmak için bu geceyi organize ettik. Üniversitemize gecemize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederiz.

Noman Khnrelbaatar: Uluslararası İlişkiler Bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Moğalistan kültür gecesi organizasyonu gerçekleştirdiğimiz için çok heyecanlıyım. Geçen yıl da düzenlemiş olduğumuz etkinliğimiz bu yıl çok fazla öğrenci arkadaşımızın katılımı ile daha çoşkulu geçti.

Tamazsakh Sakhezdene: Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencisiyim. Bu gece bizim için çok özel bir gece. Etkinlik kapsamında arkadaşlarımla Moğalistan’a özgü şarkılar söyleyerek ve yöresel kıyafetlerimizi giyerek kendi kültürümüzü üniversitemizde tanıttık.

Dulgwwn Sergelenbat: İşletme Bölümü öğrencisiyim. Bu özel geceyi gerçekleştirmede bize yardımcı olan üniversitemize çok teşekkür ediyoruz. Kültürümüzü iyi bir şekilde herkese tanıtmaya çalışacağız. Bu yüzden çok mutlu ve heyecanlıyım.

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