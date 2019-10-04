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LAÜ’de mimarlık mesleğinin incelikleri ele alındı

LAÜ’de mimarlık mesleğinin incelikleri ele alındı

04 Ekim 2019 Cuma 18:28
LAÜ’de mimarlık mesleğinin incelikleri ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından 2019-2020 Akademik Yılı “Yeni Yüzler Yeni Deneyimler” adı altında düzenlenen ilk tanışma etkinliği kapsamında LAÜ mezunu başarılı Mimar Eren Tümer ile sohbet gerçekleştirilerek, ayrıca öğrenci çalışmalarının sergisi açıldı.

Tümer, öğrencilerle mimarlık eğitimi yolculuğunda karşılarına çıkabilecek merak edilen konuları paylaştı

Fakültenin tüm bölümlerinde özellikle bahar döneminde üretilmiş çalışmaların sunulduğu sergi; öğrencilerin tasarımla kurdukları bağı gerek 2 gerekse 3 boyutla gösterme ve farklı sunum teknikleri ile görselleştirmeleri açısından ziyaretçiler tarafından değerlendirildi. Sergi açılışı sonrası öğrenciler Mimar Eren Tümer ile birlikte bir sohbet gerçekleştirdiler. Söyleşide, kendi tasarımlarından örnekler veren Tümer, öğrencilerle mimarlık eğitimi yolculuğunda karşılarına çıkabilecek merak edilen konuları paylaştı ve tasarım süreci ile ilgili soruları cevapladı.

Aras: Yaşama dokunmak, farklı bir perspektiften hayata bakmayı denemek tasarımın olmazsa olmazıdır

İki gün devam eden etkinlik hakkında bilgi veren  Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras, etkinliğin gerek yüksek öğrenime ilk adımını atan, gerekse diğer sınıflardaki öğrenciler için 2 günün eğlenceli ve öğretici geçtiğini belirtti. “Mimarlık yaşam boyu öğrenmeyi gerektirir. Yaşama dokunmak, farklı bir perspektiften hayata bakmayı denemek tasarımın olmazsa olmazıdır. Öğrencilerimiz hem birbirleri ile tanıştı hem de tasarımın farklı yüzlerinin varlığını keşfetti. Şimdi bu yüzleri daha iyi tanımak için öğretimlerine devam edecekler ve her öğrendikleri bilgi ile daha fazla sevecekler” diyen Aras, dönem içinde derslerin dışında benzer aktivitelerin devam edeceğini belirtti. Aras, öğrencilerin tasarım yapmayı  sadece  masa başında çizim olarak görmeyerek, hayatlarının bir parçası haline getirmeleri için tüm fakülte üyeleri olarak ellerinden geleni yapacaklarını ve yeni sürpriz etkinliklerin geleceğini de sözlerine ekledi.

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