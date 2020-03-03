banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111207
ALTIN
322.305
DOLAR
6.0813
STERLİN
7.8129
EURO
6.7957
banner339
CTP uzaydan mı geldi!
CTP uzaydan mı geldi!
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)

LAÜ’de Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üniversiteye yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler için düzenlenen oryantasyon günleri çerçevesinde “Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi” öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

LAÜ’de Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üniversiteye yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler için düzenlenen oryantasyon günleri çerçevesinde “Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi” öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

03 Mart 2020 Salı 18:48
LAÜ’de Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi düzenlendi
banner337

banner317
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üniversiteye yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler için düzenlenen oryantasyon günleri çerçevesinde “Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi” öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gece, kültürel çeşitliliği yakından tanıma fırsatı sundu

Oryantasyon programı kapsamında düzenlenen gecede, LAÜ’ye yeni kayıt yaptıran ve farklı ülkelerden gelen öğrenciler biraraya gelerek kültürel çeşitliliği yakından tanıma fırsatı buldular. Gecede, Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekibi tarafından Kıbrıs Halk Oyunları gösterisi ile farklı ülkelerden öğrencilerin defile ve dans gösterileri yer aldı. Kıbrıs’a özgü kültürel değerlerimizden kültürel müzikler ve folklor gösterisi gecede büyük beğeni toplarken öğrenciler müzik ve kültürel oyunlara eşlik ederek keyfli vakit geçirme imkanı da buldular.

LAÜ Gastronomi Kulübü öğrencileri Kıbrıs mutfağına ait yiyecekleri arkadaşları için hazırladılar

Gece boyunca doyasıya eğlenen öğrenciler ayrıca LAÜ Gastronomi Kulübü’nün Kıbrıs Mutfağı’na ait hazırladıkları yiyecekleri tatma fırsatı yakaladılar. Kıbrıs rüzgarının estiği gecede öğrencilerin sosyalleşmesi ve farklı kültürleri tanıması için önemli bir fırsat sunuldu. Gecenin sonunda, oryantasyon programı çerçevesinde gerçekleşen spor müsabakaları ve kareoke gecesinde dereceye giren öğrencilere kupa takdimi yapıldı.

banner340
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşpınar köylüleri isyanda bir aydır yolları tamir bekliyor
Taşpınar köylüleri isyanda bir aydır yolları tamir bekliyor
Sağlık Bakanlığı, Bağış İçin Koop Bank’ta Hesap Açtı
Sağlık Bakanlığı, Bağış İçin Koop Bank’ta Hesap Açtı
Kayseri’de Başbakan Tatar Onuruna Yemek Verildi
Kayseri’de Başbakan Tatar Onuruna Yemek Verildi
Başbakan Tatar: “kıbrıs’ta İki Devletli Bir Çözüme Ulaşılmalı”
Başbakan Tatar: “kıbrıs’ta İki Devletli Bir Çözüme Ulaşılmalı”
Dalkıran tutuksuz yargılanacak
Dalkıran tutuksuz yargılanacak
Ktto, Bazı Sınır Kapılarının Kapatılmasını Ve Yeni Uygulamaları Eleştirdi
Ktto, Bazı Sınır Kapılarının Kapatılmasını Ve Yeni Uygulamaları Eleştirdi
İran, Çin, Irak, Güney Kore ve İtalya'dan KKTC’ye yolcu kabul edilmiyor
İran, Çin, Irak, Güney Kore ve İtalya'dan KKTC’ye yolcu kabul edilmiyor
Özersay: “Rum yönetimi ekonomik anlamda nefesimizi kesmeye çalışmaktadır”
Özersay: “Rum yönetimi ekonomik anlamda nefesimizi kesmeye çalışmaktadır”
Başbakan Tatar Kayseri’de temaslarda bulunuyor
Başbakan Tatar Kayseri’de temaslarda bulunuyor
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim