LAÜ’de Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üniversiteye yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler için düzenlenen oryantasyon günleri çerçevesinde “Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi” öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gece, kültürel çeşitliliği yakından tanıma fırsatı sundu

Oryantasyon programı kapsamında düzenlenen gecede, LAÜ’ye yeni kayıt yaptıran ve farklı ülkelerden gelen öğrenciler biraraya gelerek kültürel çeşitliliği yakından tanıma fırsatı buldular. Gecede, Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekibi tarafından Kıbrıs Halk Oyunları gösterisi ile farklı ülkelerden öğrencilerin defile ve dans gösterileri yer aldı. Kıbrıs’a özgü kültürel değerlerimizden kültürel müzikler ve folklor gösterisi gecede büyük beğeni toplarken öğrenciler müzik ve kültürel oyunlara eşlik ederek keyfli vakit geçirme imkanı da buldular.

LAÜ Gastronomi Kulübü öğrencileri Kıbrıs mutfağına ait yiyecekleri arkadaşları için hazırladılar

Gece boyunca doyasıya eğlenen öğrenciler ayrıca LAÜ Gastronomi Kulübü’nün Kıbrıs Mutfağı’na ait hazırladıkları yiyecekleri tatma fırsatı yakaladılar. Kıbrıs rüzgarının estiği gecede öğrencilerin sosyalleşmesi ve farklı kültürleri tanıması için önemli bir fırsat sunuldu. Gecenin sonunda, oryantasyon programı çerçevesinde gerçekleşen spor müsabakaları ve kareoke gecesinde dereceye giren öğrencilere kupa takdimi yapıldı.