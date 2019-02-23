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LAÜ’de Kıbrıs kültürü tanıtıldı

LAÜ’de Kıbrıs kültürü tanıtıldı

23 Şubat 2019 Cumartesi 19:10
LAÜ’de Kıbrıs kültürü tanıtıldı

Kıbrıs Kültür gecesinde LAÜ’de Kıbrıs rüzgarı esti ..

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi oryantasyon haftası çerçevesinde “Kıbrıs Kültür Gecesi” öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 

Kıbrıs’a özgü kültürel müzikler gecede büyük beğeni kazandı

Oryantasyon programı kapsamında düzenlenen “Kıbrıs Kültür Gecesi’”nde,  LAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrenciler Kıbrıs kültürünü yakından tanıma fırsatı buldular. Ayrıca üniversiteye uyum sağlama süreçlerinde oryantasyon ekipleri tarafından öğrencilere kolaylıklar sağlandı. 

Kıbrıs kültür gecesinde yeni kayıtlı öğrenciler Kıbrıs’ın kültürel değerlerini tanıma fırsatı yakaladılar
Düzenlenen etkinlikte, Kıbrıs Kültürü’ne özgü yemekler ikram edilirken; Akdeniz Ayrini Kültür Sanat Derneği (AYDER) tarafından Kıbrıs Halk Oyunları gösterisi yapıldı.  Kıbrıs’a özgü kültürel değerlerimizden kültürel müzikler ve folklor gösterisi gecede büyük beğeni kazandı. Gecede ayrıca  öğrenciler müzik ve kültürel oyunlara eşlik ederek keyfli vakit geçirdiler. Kıbrıs rüzgarının estiği kültürel gecede öğrencilerin sosyalleşmesi ve farklı kültürleri tanımasına da önemli bir fırsat sunuldu.
 

Son Güncelleme: 23.02.2019 20:27
Anahtar Kelimeler:
Laü Kıbrıs Kültürü
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