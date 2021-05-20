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LAÜ’de “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu eğitim düzenlenecek

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu çevrimiçi interaktif eğitim gerçekleştirilecek.

20 Mayıs 2021 Perşembe 16:04
LAÜ’de “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu eğitim düzenlenecek
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   Acıbadem Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Baş ve Gazi Üniversitesi’nden Bensu Karahalil’in katılımlarıyla gerçekleştirilecek eğitimde alanlarında uzman akademisyenler tarafından LAÜ öğrencilerine konu üzerine detaylı bilgilendirmeler yapılacak.

   24 Mayıs Pazartesi günü saat 19:00’da gerçekleşecek eğitim programında gıda katkı maddeleri ile ilgili güncel yaklaşımlar ele alınacak ve katılımcılara konu ile ilgili ön ve son test uygulanacak.

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