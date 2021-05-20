LAÜ’de “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu eğitim düzenlenecek

24 Mayıs Pazartesi günü saat 19:00’da gerçekleşecek eğitim programında gıda katkı maddeleri ile ilgili güncel yaklaşımlar ele alınacak ve katılımcılara konu ile ilgili ön ve son test uygulanacak.
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu çevrimiçi interaktif eğitim gerçekleştirilecek.
24 Mayıs Pazartesi günü saat 19:00’da gerçekleşecek eğitim programında gıda katkı maddeleri ile ilgili güncel yaklaşımlar ele alınacak ve katılımcılara konu ile ilgili ön ve son test uygulanacak.