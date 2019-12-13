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LAÜ’de “Fas Kültür Gecesi” düzenlendi

Faslı öğrenciler için “Fas Kültür Gecesi” gerçekleştirildi.

LAÜ’de “Fas Kültür Gecesi” düzenlendi

Faslı öğrenciler için “Fas Kültür Gecesi” gerçekleştirildi.

13 Aralık 2019 Cuma 16:18
LAÜ’de “Fas Kültür Gecesi” düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezine bağlı Uluslararası Öğrenciler Kulübü tarafından LAÜ’de eğitim gören Faslı öğrenciler için “Fas Kültür Gecesi” gerçekleştirildi. Düzenlenen gecede kültürel müzikler eşliğinde çeşitli gösteriler sergilendi.

Faslı öğrenciler ülkelerine özgü danslar sergiledi

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Rauf Raif Denktaş Konferans Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte Fas’ın kültürel özelliklerinin anlatıldığı çeşitli video film gösterileri yapıldı. Gecede, geleneksel yemeklerin tanıtılmasının yanında özel folklorik kıyafetli Faslı öğrenciler ülkelerine özgü dansları sergileyerek ve şarkılar söyleyerek, kültür gecesini büyük bir çoşku ile kutladılar.

Etkinlikte Fas kültürü hakkında detaylı bilgiler verildi

Etkinlikte Fas kültürü hakkında detaylı bilgiler edinen öğrenciler, LAÜ’ye farklı kültürlerden gelen öğrenci arkadaşları ile gönlülerince eğlenme fırsatı yakaladılar. Faslı öğrenciler ülkelerini tanıtmanın gururunu yaşarken, şiirler okuyup konuşmalar yaptılar. Gecenin sonunda pasta kesimi ve müzikli eğlenceler yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
LAÜ Fas Kültür Gecesi
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