LAÜ’de “Fas Kültür Gecesi” düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezine bağlı Uluslararası Öğrenciler Kulübü tarafından LAÜ’de eğitim gören Faslı öğrenciler için “Fas Kültür Gecesi” gerçekleştirildi. Düzenlenen gecede kültürel müzikler eşliğinde çeşitli gösteriler sergilendi.
Faslı öğrenciler ülkelerine özgü danslar sergiledi
Etkinlikte Fas kültürü hakkında detaylı bilgiler verildi
Etkinlikte Fas kültürü hakkında detaylı bilgiler edinen öğrenciler, LAÜ’ye farklı kültürlerden gelen öğrenci arkadaşları ile gönlülerince eğlenme fırsatı yakaladılar. Faslı öğrenciler ülkelerini tanıtmanın gururunu yaşarken, şiirler okuyup konuşmalar yaptılar. Gecenin sonunda pasta kesimi ve müzikli eğlenceler yer aldı.