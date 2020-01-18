LAÜ’de eş zamanlı santranç gösterisi düzenlendi

Eş Zamanlı Satranç Gösterisine, Güzelyurt Satranç Kalesi Kulübü üyesi olan Ortaokul ve Lise öğrencileri de katılım gösterdi

Güzelyurt Satranç Kalesi Kulübü üyesi olan Ortaokul ve Lise öğrencileri ile birlikte LAÜ öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen eş zamanlı satranç gösterisi ile güzel bir turnuva gerçekleşti. Turnuvada, LAÜ öğrencilerinden oluşan grup ile Güzelyurt Satranç Kalesi oyuncularından oluşan grup arasında simültane bir satranç gösterisi yapıldı.

Etkinlikte, öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi amaçlandı

Etkinliklte, öğrencilerin santranç gelişimi ve satranca olan ilgilerinin artırılması ve öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi amaçlandı.