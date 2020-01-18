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LAÜ’de eş zamanlı santranç gösterisi düzenlendi

Lefke Avrupa Üniveristesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi ile Santranç Kulübü tarafından “Eş Zamanlı Santranç Gösterisi” düzenlendi. LAÜ Spor Salonu’nda ve Plaza Alanında tüm gün süren etkinlikte öğrenciler keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladılar.

LAÜ’de eş zamanlı santranç gösterisi düzenlendi

Lefke Avrupa Üniveristesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi ile Santranç Kulübü tarafından “Eş Zamanlı Santranç Gösterisi” düzenlendi. LAÜ Spor Salonu’nda ve Plaza Alanında tüm gün süren etkinlikte öğrenciler keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladılar.

18 Ocak 2020 Cumartesi 15:26
LAÜ’de eş zamanlı santranç gösterisi düzenlendi

Eş Zamanlı Satranç Gösterisine, Güzelyurt Satranç Kalesi Kulübü üyesi olan Ortaokul ve Lise öğrencileri de katılım gösterdi

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Güzelyurt Satranç Kalesi Kulübü üyesi olan Ortaokul ve Lise öğrencileri ile birlikte LAÜ öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen eş zamanlı satranç gösterisi ile güzel bir turnuva gerçekleşti. Turnuvada, LAÜ öğrencilerinden oluşan grup ile Güzelyurt Satranç Kalesi oyuncularından oluşan grup arasında simültane bir satranç gösterisi yapıldı.

Etkinlikte, öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi amaçlandı

Etkinliklte, öğrencilerin santranç gelişimi ve satranca olan ilgilerinin artırılması ve öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi amaçlandı.

Anahtar Kelimeler:
Laü Satranç Gösterisi
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