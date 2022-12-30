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LAÜ’de “Erişilebilir Sanat ve Edebiyat” etkinliği düzenlendi

30 Aralık 2022 Cuma 09:18
LAÜ’de “Erişilebilir Sanat ve Edebiyat” etkinliği düzenlendi

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tarafından “Erişilebilir Sanat ve Edebiyat” etkinliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın teşrifleriyle gerçekleşen etkinliğe,  Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit, Orhan Bozkurt, Faize Erdoğan ve Mehmet Geçit katılım gösterdi.

  LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte Mehmet Geçit’in müzik dinletisi, Faize Erdoğan’ın şiirleri ve Orhan Bozkurt’un “Tiyatro ve Sanat” ile ilgili söyleşisi yer aldı.

   LAÜ Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÖÇEM) Müdürü Prof. Dr. Ayşegül Ataman da etkinlikte yaptığı konuşmasında “Bilimi öne çıkardığımızda ve bilimsel gelişmeleri dikkate aldığımızda toplumu oluşturan bireylerin hiçbirinin biribirine benzemediğini kabul ettiğimizde farklılıklara saygı duyduğumuzda toplum olarak ileriye gideriz” diyerek, farklılıklara saygı gösteren ve onu öne çıkaran bir bilim dalı olarak “Özel Eğitim”in önemli olduğunu ve insanlık tarihi oldukça özel eğitiminde var olacağına dikkat çekti. Ataman son olarak, “Yetersizlikten etkilenen bireyler toplumun çiçekleridir. Onlara iyi bakmak uygun alt yapıyı oluşturmak ve eşit bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamak tüm bireylerin görevidir" diyerek sözlerini tamamladı.

Etkinlikte yapmış olduğu konuşmada engelli bireylerin yaşadığı sorunların, toplumun en önemli sorunlarından olduğunun ve devlet denetimleri çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Sibel Tatar, gerekli yasaların ivedilikle çıkarılmasının ve engellilerin hayatını kolaylaştıracak uygulamaların yapılması gerektiğinin önemine değindi ve katılımcılara etkinlik sonunda teşekkür belgesi takdim etti.

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