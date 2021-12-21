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LAÜ’de düzenlenen etkinlikte Foppex iş ortağı Faize Akçaba Girişimcilik konusunu ele aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nün düzenlemiş olduğu çevrimiçi etkinlikler kapsamında, İletişim ve Foppex iş ortağı Faize Akçaba “Girişimcilik” konusunu ele alarak, LAÜ’nün konuğu oldu.

21 Aralık 2021 Salı 17:35
LAÜ’de düzenlenen etkinlikte Foppex iş ortağı Faize Akçaba Girişimcilik konusunu ele aldı

Akçaba:  Şirketlerin vizyon ve misyonu hakkında bilgiler paylaştı

  Akçaba, sunumunda girişimcilik deneyimlerini anlatarak başarılı olmak için gereken önemli konular üzerinde durdu. Öncelikle şirketlerin vizyon ve misyonu hakkında bilgiler paylaşarak, öğrencilere işletmelerin aktivite alanlarını ayrıntılarıyla anlattı.

  Akçaba, başarılı olmak için yapılması gerekenler kadar, başarısızlığın nedenlerini de açıkladı. Akçaba, başarısızlıktan kazanılan deneyimlerin değerini ve başarısız olmanın verdiği derslerin, gelecekteki başarıların kapısını araladığını vurguladı ve girişimcilikte başarılı olmak için kendi iş deneyimiyle birleştirerek üzerinde durulması gerekenleri ifade etti. Bunların arasında lojistik, odaklanma, pazarlama ve tutkulu olmanın üzerinde özellikle duran Akçaba, çok çalışmanın ve iş yaşam dengesini kurabilmenin yaşamsal rolünü de öğrencilerle paylaştı.

  Akçaba son olarak, deneyim kazanma, finansman hesaplaması, ağ kurma, yaratıcı ve pratik olma, gerçekçi olma, öğrenmenin önemi gibi konuları açıklayarak, hayatın inişli-çıkışlı karakterinin üzerinde de durarak, inişe geçildiğinde moralin ve hedeflerin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

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