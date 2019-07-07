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LAÜ’de duruş bozukluğu konusunda bilgilendirme yapıldı

LAÜ’de duruş bozukluğu konusunda bilgilendirme yapıldı

07 Temmuz 2019 Pazar 18:26
LAÜ’de duruş bozukluğu konusunda bilgilendirme yapıldı

LAÜ öğrencileri Lefke çevresinde postür analizi ve bilgilendirmeler yaptı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü tarafından “Kendine Bir İyilik Yapıp Bizimle Duruşunu Düzeltmeye Var Mısın?” konulu bilgilendirici egzersizler yapıldı.

LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülbin Ergin ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Kırdı danışmanlığında    LAÜ Fiztoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdiği sunumlarda, gündelik hayatın en önemli sorunlarından biri olan postür bozukluğunun (duruş bozukluğu), günlük hayatta dikkat edilmeyen bir sorun olduğu ve yaşın ilerlemesi ile birlikte çeşitli sorunlarla karşılaşılacağı, bunun doğrultusunda ise yaşam kalitesinin nasıl azalacağı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Öğrenciler kişilere doğru postür hakkında bilgiler aktardılar

Uygulama çalışmalarında duruşla ilgili sorunlar ile karşılaşmamak için postür bozukluğu olan kişilere ilk olarak fizyoterapistlerin hayatlarındaki yeri ve önemi, düzgün ve doğru postürün ne olduğunu, uzun süre sabit pozisyonda olan kişilerin postürlerinin nasıl etkileneceğini, aynı zamanda da fizyoterapistlerin en önemli silahı olan egzersizlerle, kişilere doğru postür hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler tarafından yapılan uygulamalı çalışmalarda, egzersiz ve doğru postürün arasındaki ilişkinin ve postürün günlük yaşamda dikkat edilmediği bazı durumlarda, yaşın ilerlemesi ile birlikte omurgada şekil bozuklukları ve beraberinde omuz seviyelerinde eşitsizlik ya da omzumuzun öne doğru yuvarlaşması bel ve sırt bölgesi ağrılarını yaşamamak için günlük yaşam aktiviteleri sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında fotoğraflı görsellerle bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca LAÜ öğrencileri tarafından, Lefke çevresinde özellikle bilgisayar başı çalışan ve normal olarak postürü etkilenen kişilerde postür analizi yapılarak, değerlendirme yapılan kişilerde en fazla etkilenen problemler teyit edildi ve bunun doğrultusunda bilgilendirmeler yapıldı.

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