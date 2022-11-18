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LAÜ’de Çocuk Hakları konuşuldu

18 Kasım 2022 Cuma 17:33
LAÜ’de Çocuk Hakları konuşuldu

LAÜ’de Çocuk Hakları konuşuldu

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Çocuk Hakları Günü kapsamında “Çocuk Hakları İzliyoruz&Konuşuyoruz” konulu bir etkinlik düzenledi.

    20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Pisikolog Eşmen Tatlıcalı konuştu. Tatlıcalı KKTC'de çocuk hakları kapsamında genel durumu ve hak ihlalleri konularını değerlendirdi. Genel olarak ülkemizde çocuk haklarına verilen önem ve yapılan çalışmaları değerlendiren Tatlıcalı, çocuk hak ihlallerine yönelik örnekler sundu.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan videolar ile çocuk hakları konusunda farkındalık yaratıldı

   Söyleşinin ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Tatlıcalı, öğretmenlere büyük görevler düştüğünü ve bu anlamda iyi birer gözlemci olmaları gerektiğini belirtti. Etkinlikte ayrıca Okul Öncesi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin çocuk hakları kapsamında hazırladıkları kısa videolar izlendi. Parçalanmış aile çocukları, suça itilmiş çocuklar, sokakta yaşayan çocuklar, çalışan çocuklar, ihmal ve istismar edilen çocuklar ve elverişsiz çevresel şartlarda yaşayan çocuklar konu başlıkları doğrultusunda hazırlanan kısa videolar çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmayı amaçladı. İzlenen videolar, jüri üyeleri tarafından oylanmış; Hava Kaya, Selahattin Çağıran, Demhat Aykut, Abdulvahap Ekinci, Erdem Yıldırım ve Mahmut Kızılelma tarafından hazırlanan Eğitim Hakkı konulu kısa video birinci seçildi. Öğrencileri tebrik eden Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azize Ummanel, bu tür etkinliklerin çocuk hakları bağlamında farkındalığı artırdığını ve öğrencilerin bu gibi projelerde kendilerine olan güvenlerini olumlu yönde etkilediğini belirtti.

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