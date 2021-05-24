LAÜ’de Çevrimiçi Seminer: İşyerinde Etkili İletişim

Seminer, İşletme Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tahir Yeşilada tarafından gerçekleştirildi.

Dijital olarak uzaktan katılımla gerçekleştirilen seminerde, iş yaşamında etkili iletişimin temel unsurları yanı sıra sosyal etkileşim açısından genel iletişim kuramları da değerlendirildi. İşyerinde etkili iletişim kanallarının tesis edilmesinin kurumsal performans açısından da son derecede önemli olduğunu vurgulayan Yeşilada, dinamik iş koşullarının çalışanlarda çok yönlü iletişim becerilerinin geliştirilmesini gerektirdiğini belirtti.

Etkili iletişim için öncelikle aktif dinleme, empati geliştirme, beden dilini etkin kullanma, imaj yönetimi ve karşılıklı güven oluşturma gibi temel iletişim kurallarının dikkate alınmasının önemine işaret edilen seminerde ayrıca pandemi sürecinde daha da önem kazanan dijital iletişim kanalları konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Katılımcılardan gelen soruların da ele alındığı seminerde iş yerinde etkili iletişimin sadece olası çatışmaları azaltmak değil aynı zamanda müşteri ilişkileri, kârlılık, takım verimliliği ve çalışan bağlılığı açısından da önemli bir faktör olduğuna işaret edildi. Ayrıca, etkili iletişim kuran bir iş ortamının, ihtiyaçların ifade edilmesi ve anlaşılmasını kolaylaştırdığı ve neticede çalışanların katılımını ve performansını artırdığı ve bu sayede yaratıcı ve yenilikçi düşüncenin, müşteri ilişkilerinin geliştirilebildiği değerlendirildi.