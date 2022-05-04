LAÜ’de “Bilişsel Kognitif Davranış Terapisi” konulu konferans düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nün tarafından, “Bilişsel Kognitif Davranışçı Terapiler” konulu konferans düzenlendi.

Konferansa, Lefkoşa Kognitif Davranış Terapi Merkezi’nin kurucuları olan Psikolog Deniz Erkal ve Psikolog Selen Üstüner katılım göstererek öğrencilere Kognitif Davranış Terapileri hakkında açıklayıcı bilgiler sundular.

Terapist olmak için nasıl bir eğitim sürecinden geçilmesi gerektiği öğrencilerle paylaşıldı

Kognitif Davranış Terapisti olan davetliler Kognitif Davranış Terapisinin günümüz Terapi uygulamaları arasındaki yerini, çalışma yollarını ve terapist olmak için nasıl bir eğitim sürecinden geçilmesi gerektiği bilgilerini öğrenciler ile paylaştılar. Özellikle olumsuz ototmatik bilişler ve bunların hayatımızda meydana getirdiği olumsuzluklara dikkat çeken konuşmacılar öğrencilerle etkileşimli bir sunum gerçekleştirdiler. Sunumların ardından soru cevap bölümü ile konferans sona erdi.