LAÜ’de başlayan “II. Lefke Kent Sempozyumu”nun ilk günü yoğun katılım ile gerçekleşti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Lefke Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 20 Aralık tarihine kadar devam edecek “II. Lefke Kent Sempozyumu”nun ilk günü 18 Aralık Çarşamba günü LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Sempozyuma, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyeleri, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, akademik ve idari personel ile çok sayıda konuk ile öğrenciler katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan sempozyumda Organizasyon Komitesi Başkanı Teoman Oktay, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya birer konuşma yaptı.

Oktay: Sempozyum bilimsel çözüm stratejileri oluşturulmasına olanak sağlayacaktır

Organizasyon Komitesi Başkanı Teoman Oktay, “I. Lefke Kent Sempozyumu’ndan çıkan güzel sonuçlar bizi cesaretlendirmiş ve II. Lefke Kent Sempozyumu’nu çok daha geniş kapsamlı düşünmemize olanak vermiştir” diyerek, II. Lefke Kent Sempozyumu’nun tema ve amacına uygun bir şekilde sonuç elde edebilmek için 9 ana başlık ve 11 alt başlıkla değerlendirilmesinin planlandığını belirtti.

Gemikonaklı: Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke Bölgesi’nde varlık gösteren en önemli kurumlardan biridir

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı, I. Kent Sempozyumu hakkında bilgiler vererek, II. Lefke Kent Sempozyumu’nda Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Lefke Bölgesi’nde varlık gösteren en önemli kurumlardan biri olduğu dikkate alındığında eğitim başlığı konusunun daha da genişletilerek ele alınması gerektiğini vurgulayarak, sempozyumun başarılı geçmesini diledi.

Yükselen: Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke Bölgesi için gerek ekonomik gerekse sosyal ve toplumsal açıdan önemli bir misyon üstlenmektedir

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, “Lefke için oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz bu sempozyuma, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Üniversite olarak ev sahipliği yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Ülkemizin halen en güzel bölgelerinin başında gelen Lefke’nin bugününü yarınlara en iyi şekilde taşımak da hepimizin görevidir” dedi. Günümüzde, Lefke’nin gelişmesinde en önemli dinamikler olarak yükseköğrenim, tarım ve turizmin öne çıktığını belirten Yükselen, “Seçkin akademisyenler tarafından Lefke ilçesi ile ilgili her türlü ekonomik, coğrafi, kültürel, tarihsel değerleri ve çevresel meseleleri bilimsel bir ortamda tartışmak, kent politikaları oluşturmak ve elde edilecek sonuçlara uygun kısa, orta ve uzun vadeli bilimsel çözüm stratejileri oluşturulmasına imkan vermeyi amaçlayan sempozyumda, bu başlıkların her biri detaylı olarak irdelenecek ve Lefke’de hepimizin sahipleneceği bir kent bilinci oluşturma hedefine doğru önemli adımlar atılacaktır” dedi.

Yükselen, “Bu amaçla 1990 yılında faaliyete geçen bir Devlet Vakıf üniversitesi olan Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke Bölgesi için gerek ekonomik gerekse sosyal ve toplumsal açıdan önemli bir misyon üstlenmektedir” diyerek, LAÜ’nün son yıllardaki yükselişi ve hızlı büyümesi ile birlikte Lefke bölgesinin de eş zamanlı olarak gelişmeye ve kalkınmaya paralel şekilde devam ettiğini vurguladı.

“Üniversitenin bölgeye ekonomik açıdan çok büyük bir katma değer sağladığı hepinizin malumudur. Son yıllarda üniversitenin göstermiş olduğu hızlı gelişme ve büyüme yatırımcıların da dikkatlerini Lefke bölgesine çekmiş, özel sektör girişimcilerinin yatırım taleplerini arttırmış ve uzun yıllar sonra Lefke’de farklı alanlarda yatırımların yapılmasına imkan sağlamıştır” diyen Yükselen, son yıllarda üniversitenin ve kentin birlikte yaşadığı çok hızlı gelişme ve büyüme süreci de düşünüldüğünde, Lefke’nin gelecekte hakettiği yere gelmesinin, elde edilen başarının sürdürülebilir olması ekonomik, sosyal ve kültürel konuları kapsayan planlı ve çevreye duyarlı bir kentleşme süreci ile mümkün olacağını belirtti.

Lefke Belediyesi ile işbirliği içerisinde düzenlenen sempozyum ile Lefke’ye yönelik farklı perspektifler sunmayı, kalıcı çözüm önerileri geliştirmeyi ve tüm kent sakinlerinin arzuladığı kent yaşamı ortamına ulaşmayı amaçladıklarını belirten Yükselen, “Lefkemizin gelecek çok daha güzel günlerine olan inancımla hepinize bir kez daha teşekkür eder, sempozyumun başarılı geçmesini, sonuçlarının kentimiz, ilçemiz ve tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaya: Sempozyumu’nun oluşturacağı değerler de eklendiğinde, her alanda Lefke’ye ait çok daha net bilgi ve öneriler ortaya çıkacağından eminiz

Lefke Belediyesi Belediye Başkanı Aziz Kaya, “I. Lefke Kent Sempozyumu’nun ardından düzenlenen II. Kent Sempozyumu’nun oluşturacağı değerler de eklendiğinde her alanda Lefke’ye ait çok daha net bilgi ve öneriler ortaya çıkacağından eminiz. Ortaya çıkan bu bilgi ve öneriler ilçemizi daha yaşanır bir hale getirmek üzere ilgili tüm kurumlarca değerlendirilmelidir. Her biri ayrı ayrı önemli önerilerin sonuç alıcı, çözüm üretici, avantajları devam ettirici, dezavantajları giderici bir sistematik içerisinde ele alınması dikkat edeceğimiz bir nokta olacaktır” dedi. Cittaslow Lefke ruhuna uygun olarak atılan adımların ve elde edilecek başarıların her aşamada Lefke halkıyla en geniş biçimde paylaşılmasının önemli olduğunu belirten Kaya, “Yaşadığımız pratik merkezi yönetim, yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum örgütleri iş birliğinin asgari düzeyde dahi sağlanabildiği her alanda bir sonuç, bir başarı elde edildiğini ortaya koymaktadır” dedi. Kaya, “Lefke Belediyesi adına bu gönül iş birliğinden dolayı Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e, bilim komitesi üyelerine, organizasyon komitesi üyelerine, bildiri sunacak olan tüm katılımcılara davetimize icabet edip değerli görüşlerini bizlerle paylaşacak olan hocalarımıza ve emeği geçen tüm belediye ve üniversite yetkililerine teşekkürlerimi sunarım” dedi.

I. Oturumda “Kent Yönetimi, Politikaları ve Yerel Yönetimler” konusu ele alınırken, II. oturumda ise “Kent Ekonomisi” konusu irdelenerek sempozyumun birinci günü tamamlandı.