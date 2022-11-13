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LAÜ’de “Atatürk ve Matematik” etkinliği düzenlendi

13 Kasım 2022 Pazar 23:09
LAÜ’de “Atatürk ve Matematik” etkinliği düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümü tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıl dönümü münasebetiyle “Atatürk ve Matematik” temalı etkinlik düzenlendi.

   Etkinlikte, İlköğretim Matematik Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin Atatürk’ün matematiğe verdiği önem  ve matematik dünyasına kazandırdığı, içerisinde Osmanlıcadan Türkçeleştirilmiş Geometri kitabının matematik eğitimindeki rolü ile ilgili sunumları yer aldı .

   İlköğretim Matematik Bölümü 1. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan “Atatürk ve Matematik” ile ilgili afişlerin de sergilendiği etkinkte, öğrenciler tarafından Atatürk’ün bilim ve matematikle ilgili sözlerine dikkat çekildi. 2. sınıf öğrencileri tarafından “Ölmez Atatürk” ve “10 Kasım Orataryosu: Uykusuz Geceler” şiirleri okunmasının ardından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin ve Mağusa Limanı şarkısının okunmasıyla devam etti.

   Program, İlköğretim Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Feride S. Tabak’ın kapanış konuşmasıyla ve katılımcılar tarafından 10. Yıl Marşı okunmasıyla son buldu.

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