banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Eylemler ile en sıcak yaz’a doğru
Eylemler ile en sıcak yaz’a...
‘’Sıra dışı siyahilerle’’ tatsızlıklar yaşamadan…
‘’Sıra dışı siyahilerle’’ tatsızlıklar yaşamadan…
Lafla peynir gemisi yürür mü ki?
Lafla peynir gemisi yürür mü...
Tek kazanan ENOSİS ruhu
Tek kazanan ENOSİS ruhu
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa'da intihar!
Kapat

LAÜ’de Ajans ve Ajans Haberciliği irdelenecek

Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen İletişim Günleri etkinlik dizisinin yeni konuğu Anadolu Ajansı Yayın Editörü Barışkan Ünal

03 Haziran 2021 Perşembe 16:05
LAÜ’de Ajans ve Ajans Haberciliği irdelenecek
banner337

Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “İletişim Günleri” etkinlik dizisinin yeni konuğu Anadolu Ajansı Yayın Editörü Barışkan Ünal olacak.

banner341
Barışkan Ünal ile “Ajans ve Ajans Haberciliği” üzerine İngilizce gerçekleştirilecek söyleşi, 4 Haziran 2021 Cuma günü saat 14.00’te Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi yapılacak.

Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Günleri etkinlik dizisi kapsamında gerçekleştirilecek söyleşiye dileyenler https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac3030e5e7f6b488f8182545cb726a18b%40thread.tacv2/Genel?groupId=1de0ceb5-5a97-43bc-b810-ee0bf45e37e1&tenantId=0d04761a-06d5-44fd-9fbf-1ce5981114f2 linki üzerinden ulaşabilecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ 35. dönem mezunları için, unutulmaz bir tören gerçekleştirecek
GAÜ 35. dönem mezunları için, unutulmaz bir tören gerçekleştirecek
Arıklı, TC Ticaret Bakanı Muş ile görüştü
Arıklı, TC Ticaret Bakanı Muş ile görüştü
Bkp’den hayvancıların eylemine destek
Bkp’den hayvancıların eylemine destek
Tatar çevrimiçi görüşmeyi değerlendirdi
Tatar çevrimiçi görüşmeyi değerlendirdi
Başbakan Saner Meclis'te söz aldı
Başbakan Saner Meclis'te söz aldı
Meclis devam ediyor..
Meclis devam ediyor..
Turizm örgütleri taleplerini hükümete yazılı bildirdi
Turizm örgütleri taleplerini hükümete yazılı bildirdi
CTP: “Barışın yolu, toplumlararası güveni tesis etmekten geçer”
CTP: “Barışın yolu, toplumlararası güveni tesis etmekten geçer”
Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’nun Kıbrıs konusunda aldığı kararı değerlendi
Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’nun Kıbrıs konusunda aldığı kararı değerlendi
Kusios'dan Anastasiadis adına açıklama
Kusios'dan Anastasiadis adına açıklama

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim