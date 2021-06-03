LAÜ’de Ajans ve Ajans Haberciliği irdelenecek

Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “İletişim Günleri” etkinlik dizisinin yeni konuğu Anadolu Ajansı Yayın Editörü Barışkan Ünal olacak.
Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Günleri etkinlik dizisi kapsamında gerçekleştirilecek söyleşiye dileyenler https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac3030e5e7f6b488f8182545cb726a18b%40thread.tacv2/Genel?groupId=1de0ceb5-5a97-43bc-b810-ee0bf45e37e1&tenantId=0d04761a-06d5-44fd-9fbf-1ce5981114f2 linki üzerinden ulaşabilecek.