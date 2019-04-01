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LAÜ’de, 3 Tenor sanatseverlerin gönlünü fethedecek

LAÜ’de, 3 Tenor sanatseverlerin gönlünü fethedecek

01 Nisan 2019 Pazartesi 19:21
LAÜ’de, 3 Tenor sanatseverlerin gönlünü fethedecek

LAÜ’de, 3 Tenor sanatseverlerin gönlünü fethedecek

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen, “3 Tenor” adıyla bilinen Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar, Esra Poyrazoğlu Alpan’nın piyanistliğinde hayranlarıyla buluşacak.

LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 4 Nisan Perşembe Günü saat 19:00’da Napolitenlerden türkülere ve Kıbrıs Halk Şarkılarına kadar geniş bir repertuarla dinleyicilere sanat keyfi yaşatacak 3 Tenor Konseri ücretsiz girişle halka açık olacak.

Grubun repertuvarında, ünlü opera parçaları, napolitenler, müzikaller, Azeri eserler ve çok seslendirilmiş türküler bulunmaktadır. Talınlı, Uştuk ve Çınar, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün Solist sanatçıları olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

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