banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107310
ALTIN
318.293
DOLAR
6.2160
STERLİN
7.9381
EURO
6.9160
İngiltere sessizliğini sürdürüyor
İngiltere sessizliğini sürdürüyor
8 kişinin hesabı sorulmuş muydu?
8 kişinin hesabı sorulmuş muydu?
Kendimi bildim bileli yeni bir hastane yapılacak!
Kendimi bildim bileli yeni bir...
Hastane Yangınının Gizli Kahramanları
Hastane Yangınının Gizli Kahramanları

LAÜ’de 21. Yüzyılda liderlik konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü tarafından düzenlenen Liderlik konulu seminer Kuzey Kıbrıs Genç Girişimciler ve Liderler Derneği 2020 Başkanı Pelin Tayanç Baltacı ve Başkan Yardımcısı Fatih Katipoğl’nun katılımı ile gerçekleşti.

LAÜ’de 21. Yüzyılda liderlik konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü tarafından düzenlenen Liderlik konulu seminer Kuzey Kıbrıs Genç Girişimciler ve Liderler Derneği 2020 Başkanı Pelin Tayanç Baltacı ve Başkan Yardımcısı Fatih Katipoğl’nun katılımı ile gerçekleşti.

02 Mart 2020 Pazartesi 16:47
LAÜ’de 21. Yüzyılda liderlik konuşuldu
banner337

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü tarafından düzenlenen Liderlik konulu seminer Kuzey Kıbrıs Genç Girişimciler ve Liderler Derneği 2020 Başkanı Pelin Tayanç Baltacı ve Başkan Yardımcısı Fatih Katipoğl’nun katılımı ile gerçekleşti.

JCI, Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak misyonunu taşıyor

Açılış konuşmasını yapan Baltacı konuşmasında, derneğin tarihçesi ve amaçları hakkında bilgiler verdi. Baltacı, JCI (Junior Chamber International) Genç Girişimciler ve Liderler Derneği tüm dünyada 120'den fazla ülkede ulusal yönetimleri ve bu ulusal yönetimlere bağlı şubeleri olan bir dernek olduklarını dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Junior Chamber International olarak 104 yıldır dünyanın dört bir yanında ‘Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak misyonunu gerçekleştirmek’ için var güçleriyle çalışmakta olduklarını söyledi.

“Motivasyonumuzun ve enerjimizin sırrı; herkes için daha yaşanabilir bir dünya yaratma hayali ile, 18-40 yaş arasındaki bireyler olarak ‘Genç, aktif yurttaşların, öncü küresel ağı olmak’ vizyonuna ulaşmaktır” diyen Baltacı, JCI Kuzey Kıbrıs Şubesi, JCI Türkiye'ye bağlı olarak aynı misyon ve vizyon çerçevesinde faaliyetlerini 26 yıldan uzun süredir sürdürmekte olduğunu belirtti.

JCI kişilerin kariyerlerinde ve kişiliklerinde önemli katkılar sağlar

Seminere katılan JCI Genç Girişimciler ve Liderler Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Katipoğlu da konuşmasında JCI hakkında genel bir bilgi verirken üyelikte hedef kitlelerinin 18-40 yaş arası gençler olması sebebi ile üniversitelerin en öncelikli paydaşları arasında yer aldığını ve Birleşmiş Milletler'in Kalkınma hedeflerinin kendileri için de projeleri planlarken öncelik tanıdıkları hedeflerden olduğunu dile getirdi.  

JCI gibi oluşumlarda yer almanın insanlara hem kariyerlerinde hem de kişiliklerinde önemli katkılar ve ayrıcalıklar sağladığını da aktaran Katipoğlu ayrıca Liderlik Puzzle adlı bir eğitim de verdi. Liderlik Puzzle adı altında liderlik meziyetlerinin neler olduğuna da değinen Katipoğlu 21. yüzyıl yetkinliklerinin karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, insan yönetimi, başkalarıyla eşgüdüm, duygusal zeka, muhakeme ve karar verme, hizmet odaklılık, müzakere ve kavramsal esneklik olduğunu ve gençlerin kişisel gelişimleri ve eğitimleri sırasında bu özellikleri dikkate alarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları gerektiğini söyledi. Liderlik türleri nelerdir ve 21. Yüzyılın neresindeyiz soruları ile geleceğe de ışık tutan Katipoğlu, dünyanın büyük bir değişim çağına girdiğini ve çağı yakalamanın tek yolunun bireysel gelişim ve potansiyellerin uluslararası bir düzeyde ele alınması gerektiğinden bahsetti.   Liderin kim olduğu, nasıl lider olunacağı konularına da değinen Katipoğlu, JCI Kuzey Kıbrıs şubesinin Eylül ayında uluslararası bir organizasyona da ev sahipliği yapacağı müjdesini verdi. Büyük ilgi gören etkinlik sonunda Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa tarafından her iki konuşmacıya da teşekkür belgeleri takdim edildi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenişehir Bölgesinde Yarın 10 Saatlik Elektrik Kesintisi
Yenişehir Bölgesinde Yarın 10 Saatlik Elektrik Kesintisi
Tatar: “özgürlüğümüzden Geri Adım Atmayız”
Tatar: “özgürlüğümüzden Geri Adım Atmayız”
Sağlık Bakanlığı Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Konusunda Açıklama Yaptı
Sağlık Bakanlığı Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Konusunda Açıklama Yaptı
Bozdağlar; “Koronavirüs dünya turizmini olumsuz etkileyecektir”
Bozdağlar; “Koronavirüs dünya turizmini olumsuz etkileyecektir”
KSP’den Anastasiadis’e eleştiri
KSP’den Anastasiadis’e eleştiri
Başbakan Tatar, Kayseri Üniversitesi’nin davetlisi olarak “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferansı vermek üzere yarın Kayseri’ye gidiyor
Başbakan Tatar, Kayseri Üniversitesi’nin davetlisi olarak “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferansı vermek üzere yarın Kayseri’ye gidiyor
DAÜ’de “Welcome Night” etkinliği gerçekleştirildi
DAÜ’de “Welcome Night” etkinliği gerçekleştirildi
DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden dev başarı
DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden dev başarı
Akıncı: “Gençlerimizin, Kıbrıslı Türk kimlikleri ve kendi bayraklarıyla yarışmasını sağlamak en büyük mutluluğumuz olacaktır”
Akıncı: “Gençlerimizin, Kıbrıslı Türk kimlikleri ve kendi bayraklarıyla yarışmasını sağlamak en büyük mutluluğumuz olacaktır”
Sendikal Platform: “insan Kaçakçılığı Ve Köle Düzeni Var”
Sendikal Platform: “insan Kaçakçılığı Ve Köle Düzeni Var”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim