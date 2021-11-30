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LAÜ Turizm Kongresi’nde temsil edildi

LAÜ Akademisyeni Türkeri “Gastronomi Öğrencilerinin Sektörel Algıları” üzerine hazırladığı araştırmasını uluslararası kongrede sundu

30 Kasım 2021 Salı 00:43
LAÜ Turizm Kongresi’nde temsil edildi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri “Gastronomi Öğrencilerinin Sektörel Algıları Üzerine Bir Araştırma” adlı çalışması ile 3. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresin’de Lefke Avrupa Üniversitesi’ni temsil etti. 

   Çalışma ile ilgili bilgi veren Türkeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’de gastronomi alanında öğrenim gören 387 öğrenci ile yürütülen çalışmada gastronomi sektörünün potansiyel kalifiye insan kaynağı olan öğrencilerin sektörel algılarının ölçüldüğünü belirtti.

   Araştırma sonuçlarını değerlendiren Türkeri şu bilgileri paylaştı; Katılımcıların demografik değişkenlerinden biri olan cinsiyetin katılımcılar arasında hemen hemen eşit dağıldığı ve daha önceden erkekler tarafından yoğun olarak seçilen mesleğin günümüzde kadınlarında dahil olduğu ve oranın neredeyse eşitlendiği görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrenciler kişiliklerinin mesleki dinamiklerle uyumlu olduğunu ve yoğun çalışma temposuna uyum kurabileceklerini ifade etmektedir. Bu da öğrencilerin gastronomi bölümünü tercih etmeden önce mesleki şartların araştırıldığının sektörel durumun farkında olarak olumlu bir algı ile tercihlerini gerçekleştirdiklerini göstermektedir. Bununla birlikte öğrenciler sektör çalışanların eğitim seviyelerinde her geçen gün yükselme olduğunu ifade ederek son yıllarda açılan gastronomi ile ilgili bölümlerin işlevselliğini bir kere daha gözler önüne sermiştir. Ayrıca geleceğin sektör temsilcileri olacak olan gastronomi alanındaki öğrenciler, gastronomi alanında öğrenci olduklarını ve bu alanda bir kariyer planladıklarını sosyal çevrelerine çekinmeden ifade ettiklerini dile getirmişlerdir. Bu durum geçmişte yaşanan aşçılık mesleki kariyerine yönelik toplumsal olumsuz algısının olumlu olarak değiştiğinin ve toplumsal kabul gördüğünün göstergesidir. 

  Türkeri son olarak öğrencilerin gastronomi sektöründe diğer bir çok sektöre göre daha fazla gelir elde edeceklerini düşündüklerini belirterek,  şunları kaydetti; Kariyer oluşturma temel olarak bir meslekte ilerleme ve kariyer seçiminde öğrencilerin sektördeki zorlu çalışma koşullarına rağmen meslek seçimlerinde gelecekteki refahlarını göz önünde bulundurduğu görülmektedir.

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