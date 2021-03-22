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LAÜ Sağlık Merkezi’nde Perşembe günü ücretsiz PCR testi yapılacak

KKTC Sağlık Bakanlığı, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Miracle Hospital iş birliği ile LAÜ Sağlık Merkezi’nde perşembe günü ücretsiz PCR testi yapılacağı duyuruldu.

22 Mart 2021 Pazartesi 15:30
LAÜ Sağlık Merkezi’nde Perşembe günü ücretsiz PCR testi yapılacak
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LAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, LAÜ Sağlık Merkezi’nde perşembe günü saat 10.00’da başlayacak ücretsiz PCR testlerinden tüm Lefke halkı, LAÜ çalışanları ile öğrencileri faydalanabilecek.

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Son Güncelleme: 22.03.2021 17:33
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