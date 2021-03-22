LAÜ Sağlık Merkezi’nde Perşembe günü ücretsiz PCR testi yapılacak
KKTC Sağlık Bakanlığı, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Miracle Hospital iş birliği ile LAÜ Sağlık Merkezi’nde perşembe günü ücretsiz PCR testi yapılacağı duyuruldu.
LAÜ Sağlık Merkezi’nde Perşembe günü ücretsiz PCR testi yapılacak
KKTC Sağlık Bakanlığı, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Miracle Hospital iş birliği ile LAÜ Sağlık Merkezi’nde perşembe günü ücretsiz PCR testi yapılacağı duyuruldu.
22 Mart 2021 Pazartesi 15:30
LAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, LAÜ Sağlık Merkezi’nde perşembe günü saat 10.00’da başlayacak ücretsiz PCR testlerinden tüm Lefke halkı, LAÜ çalışanları ile öğrencileri faydalanabilecek.
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