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LAÜ Sağlık Fakültesi Mezunları için yemin töreni gerçekleştirildi

LAÜ Sağlık Fakültesi Mezunları için yemin töreni gerçekleştirildi

28 Haziran 2019 Cuma 09:26
LAÜ Sağlık Fakültesi Mezunları için yemin töreni gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 2018-2019 Akademik Yılı mezunları için mesleki yemin töreni gerçekleştirildi. Mezunların mesleğe ilk adımlarını attıkları yemin törenine, LAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Oğuz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan yemin töreni programında, Dekan Vekili Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar ve Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Hüseyin Oğuz birer konuşma yaptı.

Demirdamar: Her biriniz çok kıymetli hocalar tarafından çok büyük emeklerle yetiştirildiniz

Mezun öğrencilere seslenen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar, “Siz sevgili gençler sizlere  artık meslektaşlarım demek istiyorum. Her biriniz çok kıymetli hocalar tarafından çok büyük emeklerle yetiştirildiniz. Artık hepinizin mesleklerinizde başarıyla yol alacağınızdan eminim” dedi.

Oğuz: Mezun öğrencilerimiz LAÜ’den kazandıkları bilgi ve tecrübeyi profesyonel yaşamlarına aktaracaklardır

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Oğuz ise konuşmasında, “Sevgili mezun öğrencilerimiz, değerli velileri ve değerli akademisyenler sizleri en içten dileklerimle selamlıyorum. Bu mutlu gününüzde  sizlerle bir arada olmaktan dolayı kıvanç duyuyorum” dedi. Mezunlara yeni yaşamlarında sağlık, mutlu ve başarı dileklerini ileten Oğuz, “Mezunlarımız LAÜ’de kazandıkları bilgi ve tecrübeyi yeni profesyonel yaşamlarına aktaracaklardır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Mezunlarımızı çok iyi yerlerde görmeyi diliyorum ve  onları iyi yerlerde görmek bizleri gururlandıracaktır. Değerli mezunlarımızı teşvik edip bu aşamaya kadar destekledikleri için de ayrıca velilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tören, Sağlık Yönetimi Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin, Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özhan Öztuğ, Sosyal Hizmet Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Aktaş, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Kırdı önderliğinde yeminlerinin okunmasıyla sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Laü Sağlık Fakültesi Mezun
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