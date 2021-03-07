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LAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Okray, Covid-19 Pandemisi ile birlikte özellikle ev içi kadına yönelik şiddet olgularındaki artışlara dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihniye Okray, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

07 Mart 2021 Pazar 16:20
LAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Okray, Covid-19 Pandemisi ile birlikte özellikle ev içi kadına yönelik şiddet olgularındaki artışlara dikkat çekti
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  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihniye Okray, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

“Covid-19 kadına yönelik şiddet pandemisini artırdı”

  “Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamakta ve kadınların eşit haklar için verdiği mücadeleleri ve edinilen haklar hakkında bilgilendirmeler yapmaktayız”diyen Okray, 2019 yılının aralık ayında Çin’den bütün dünyaya yayılan Covid-19 pandemisi özellikle kadın, çocuk, yaşlı ve belirli bir yetersizliği olan bireyleri olumsuz olarak etkilediğini dile getirdi. Okray “Covid-19 pandemisi sadece virüsle insanlığın giriştiği bir mücadele olarak değil Pandeminin yol açtığı başka bir pandemiyi de tetiklemiştir. Bu da kadına yönelik şiddet pandemisi olarak tanımlanabilecek boyuta gelmiştir. Başka bir deyişle covid-19 kadına yönelik şiddet pandemisini artıran ve sindemi olarak nitelendirilebilecek bir boyut kazanmıştır”dedi.

  Okray açıklamasınının devamında “Covid-19 Pandemisi ile birlikte özellikle ev içi kadına yönelik şiddet olgularında artışlar bütün dünyada bilimsel araştırmalarla ortaya konmaya başlanmıştır. Covid-19 pandemisi aile bireylerinin ev içerisinde geçirdikleri süreleri uzatmış ve özellikle sözel şiddet birçok ailede dayanılmaz boyuta gelmiştir. Pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılar, gelecek hakkındaki belirsizlik, ev içerisinde kadına yüklenen sorumluluklar artmış ve bu süreçte her zaman olduğu gibi kadınlar daha fazla tükenmiştir”dedi.

“Pandemiden dolayı alınan önlemler çerçevesinde kadınların iş yükleri çok fazla arttı”

  Okray, kadınların pandemiden dolayı alınan önlemler çerçevesinde evden çalışmalarının hem işle ilgili sorumluluklarını hem de ev içi sorumluluklarını artırmış olduğuna, bunların üzerini bir de yine pandemiden dolayı okulların kapanmasının çocukların ders ve ödevleri gibi sorumlulukları üstlenmelerine de neden olduğunu belirterek, kadınların küçük bir alanda  kendi işleri, ev işleri hem de aile bireylerinin diğer ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kaldıklarından iş yüklerini çok fazla artırmış oduğuna dikkat çekti.

Okray: Sadece kadınlar için değil tüm insanlar için şiddetsiz bir dünya dilerim

  Okray “Aile içi şiddet öyküsü olan kadınlar ise şiddet uygulayan birey ile daha uzun süreler aynı ortamı paylaşmak zorunda kalmış ve bu da onların şiddete maruz kalma sıklığını ve şiddetini artırmıştır. Dünyada çeşitli ülkelerde kapanma ve karantina süreci boyunca aile içi şiddete maruz kalan kadınların yardıma ulaşabilmeleri için farklı uygulamalar devreye sokulmuştur. Örneğin  İtalya’da ev içi şiddete maruz kalan kadınların bir uygulama sayesinde şiddete maruz kaldıklarını bildirebilmeleri İtalya’da pandemi döneminde kadına yönelik şiddet olgularında düşüşe neden olmuştur”dedi.

  Okay son olarak ”Covid-19 pandemisi yer yüzünde yaşayan her bir bireyin hayatını değiştirmiş ve bu yeni normaller çerçevesinde bizlerin de yeni önlemler almamızı kaçınılmaz hale getirmiştir. Sadece kadınlar için değil tüm insanlar için şiddetsiz bir dünya dileklerimiz bu dönemde çok daha fazla önem kazanmıştır”dedi.

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