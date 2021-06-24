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24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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LAÜ personeli aşılanmaya başladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) idari ve akademik personeli için 24 Haziran 2021 Perşembe günü aşılama çalışmalarına başladı.

24 Haziran 2021 Perşembe 19:29
LAÜ personeli aşılanmaya başladı
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  KKTC Sağlık Bakanlığı işbirliği ile aşılama LAÜ Sağlık Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.   Sağlık Bakanlığı tarafından LAÜ’ye verilen Johnson&Johnson aşıları tek doz olarak randevu sistemi ile yapılıyor.

   Aşılama çalışmaları ile ilgili bilgiler aktaran Dr. Gül Öztoprak, Covid-19 ile mücadelede aşılanmanın en önemli koruma yöntemi olduğuna değinerek, toplumda ne kadar fazla aşılanma olursa pandemi sürecinde o kadar başarı sağlanabileceğine dikkat çekti.

   “Birey olarak aşılanarak toplumsal bir görev üstleniyoruz” diyen Öztoprak böylelikle bundan sonraki süreçte kendimizi ve çevremizi koruyarak sağlıklı günlere ulaşmanın mümkün olabileceğine değindi.  Tüm personelin aşılama işlemlerinin sağlık merkezinde randevulu bir şekilde başarı ile gerçekleştirildiğini söyleyen Öztoprak, birey olarak bu aşılanma sürecine katılımın önemli olduğunu hatırlattı.

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