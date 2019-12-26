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LAÜ PDR öğrencileri'nden LÖSEV çocuklarına yardım çalışması...

Lefke Avrupa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü son sınıf öğrencileri geçtiğimiz günlerde Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yönelik anlamlı bir proje gerçekleştirdi.

LAÜ PDR öğrencileri'nden LÖSEV çocuklarına yardım çalışması...

Lefke Avrupa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü son sınıf öğrencileri geçtiğimiz günlerde Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yönelik anlamlı bir proje gerçekleştirdi.

26 Aralık 2019 Perşembe 12:30
LAÜ PDR öğrencileri'nden LÖSEV çocuklarına yardım çalışması...

Proje görevlilerinin sloganını YEDİ GEMİ İLE LÖSEV’E olarak belirlemişlerdir.

Öğrenciler ilk olarak bir araya gelerek LÖSEV çocuklarına yardım toplamak adına vakıftan alınan ürünleri ve kendilerinin yaptığı kitap ayraçlarını stantta satışa sundular. Ardından toplanan bağışı Kemal Saraçoğlu Vakfına bağışladılar. Öğr.Gör. Naziyet Mercan Bozok liderliğinde Topluma Hizmet dersi kapsamında Kemal Saraçoğlu Vakfındaki sorumlu görüşülen Övgü hanımla birlikte Lösevli çocuklara çeşitli hediyeler vererek birlikte hoş saatler geçirdiler. Çocuklar ile yakından iletişime geçen YEDİ GEMİ İLE LÖSEV onların duygu ve yaşantılarını daha yakından gözlemleme şansına eriştiler. Öğrencilere teşekkür belgesi veren vakıf tekrar gelebileceğini belirtmiştir.

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Bu anlamlı proje için Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ediyoruz.

Anahtar Kelimeler:
LaüKktcLösev
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