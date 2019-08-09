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LAÜ Öğretim Üyesi Perçinci, “Kurban Bayramında Etin Doğru olarak Tüketilmsine” dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, “Kurban Bayramında Etin Doğru Olarak Tüketilmesi ”hakında açıklamalarda bulunarak, detaylı bilgiler aktardı.

LAÜ Öğretim Üyesi Perçinci, “Kurban Bayramında Etin Doğru olarak Tüketilmsine” dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, “Kurban Bayramında Etin Doğru Olarak Tüketilmesi ”hakında açıklamalarda bulunarak, detaylı bilgiler aktardı.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:35
LAÜ Öğretim Üyesi Perçinci, “Kurban Bayramında Etin Doğru olarak Tüketilmsine” dikkat çekti

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Perçinci: Kurban Bayramı süresince fazla miktarda et tüketimemeli

Hemen hemen hepimizde bir bayram telaşı başlamış durumda. Nerede geçirebiliriz, neler yapabiliriz gibi programlamalar peşindeyiz baktığımız zaman tüm bu planlar besin tüketimi düşünülerek planlanıyor. Peki ne gibi ipuçlarını unutmamalıyız diyen Perçinci, Kurban Bayramı süresince fazla miktarda et tüketimi birçok rahatsızlığın gelişmesine ve var olan rahatsızlıklarınızın artmasına neden olabileceğine dikkat çekti.  

Tüketilen et miktarının kontrol edilmesinin yanında, pişirme teknikleri de oldukça önemli olduğunu belirten Perçinci, “Etle yapılan yemeklerin hafif olması için kendi yağıyla pişirin, ilave yağ eklemeyiniz. Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk yaratır, bu nedenle özellikle mide barsak hastalığı olan bireyler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmelidirler”dedi.  

Etler sebzeyle birlikte tüketilmeli

Etler kaliteli protein kaynağı olmasının yanı sıra yağ, çesitli minerallerin (özellikle demir, çinko, fosfor, magnezyum) ve vitaminlerin (özellikle B12, B6, B1 ve A vitamini ) de kaynağıdır. Etlerin çok yağlı kısımları tüketilmemeli, hayvanın iç yağları yemeklere lezzet vermek amacıyla kullanılmamalıdır diyen Perçinci, “ Et ve ürünleri posa içeren bir yiyecek grubu değildir. Bu nedenle bayram tatili süresince aşirı miktarda tüketilmesiyle kabızlık gelişebilir. Kabızlık oluşumunun engellenmesi ve çesitli antioksidanların alınması için etlerin mutlaka sebze yemekleriyle birlikte veya yanında sebzeyle birlikte tüketilmesi gerekmektedir”dedi.

“ Kırmızı et tüketimi ile ilgili çalısmalar oldukça fazladır. Epidemiyolojik, kanıta dayalı çalismalar sıklıkla ve sağlıksız pişirme tekniği ile pişirilen kırmızı et tüketen bireylerde kolon ve mide kanserine yakalandıkları yönünde gelişmiştir. Buna ek olarak yağlı et tüketimi ile birlikte kan yağlarında ve ürik asit düzeyinde artış olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kırmızı et tüketiminde sıklık azaltılıp haşlama öncelikli olmak kaydıyla, fırınlama ve ızgara yöntemleri kullanılarak pişirilmesi daha güvenlidir ve uzmanlarca önerilmektedir. Sıklık açısından haftada 2 kez tüketmek en sağlıklısı. Pişirme esnasında pişirme suyu atılmamalı, bu nedenle et az suda pişirilmelidir” diyen Perçinci, etli sebze yemeklerine yağ kullanmamak en sağlıklı yöntem olduğunu ifade etti.

Perçinci: Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözdürülmesi bazı mikroorganizmalar için üreme yeri oluşturur

“Etleri, büyük parçalar şeklinde değil kıymalık, kuşbaşilık,  pirzola, biftek ve bonfilelik olarak ayrılmalı, günlük pişirilecek miktarlara bölünmeli ve buzdolabı poşetine veya yağlı kâğıda sarılarak buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Etler kolaylıkla bozulabilen potansiyel riskli besinlerdir. ve bu da sağlığımızı tehdit edebilir”diyen Perçinci bu nedenle buzlukta saklanan etler buzluktan çıkartılınca yemek içinde tamamen kullanılacak şekilde parçalara ayrılarak buzluğa konulmalı, çözdürülen et hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Etlerin saklama koşuları hakında Perçinci; etler buzlukta ( -2 ºC ) birkaç hafta, derin dondurucuda ise (-18 ºC ) daha uzun süre ile saklanabilir. Sakatat ve organ etleri buzdolabında 1–2 gün saklanabilir, etler kıyma haline getirilirse saklama süresi kısalır kıyma buzdolabında 1–2 gün parça et ise 2-3 gün saklanabilir dedi.

Çözdürülmek istenen et, oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil, yine buzdolabında çözünmesi sağlanmalıdır. Derin dondurucuda saklanan etin, buzdolabının sebzelik kısmının üstüne konularak çözünmesi beklenebilir. Çabuk çözünmesi amacıyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözdürme, oda sıcaklığında bekletme vb. sakıncalı yöntemlerdir” olduğunu belirten Perçinci son olarak, Bayram tatlılarında şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesini ve böylelikle tüketilen yağ miktarını azaltarak ve sindirimi kolaylaştıracağını ifade etti.

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