LAÜ Öğretim Görevlisi Bilmez, otizmde erken ve yoğun davranışsal müdahalenin önemine dikkat çekti

“Otizm ilk olarak 1943 yılında Amerika’nın ilk çocuk psikiyatristi olan Leo Kanner tarafından tanımlanmıştır”

“Otizm spektrum bozukluğu sosyal iletişim ve sosyal etkileşim alanlarında yetersizlik ve sınırlı, yineleyici davranış, ilgi ve etkinlik örüntüleri ile anılan nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizm ilk olarak 1943 yılında Amerika’nın ilk çocuk psikiyatristi olan Leo Kanner tarafından tanımlanmıştır. 6 ayı geçtiği halde başkalarına gülümsememek, 9 ayı geçtiği halde başkalarının ses ya da mimiklerine, benzer ses ya da mimiklerle karşılık vermemek, 1 yaşı geçtiği halde agucuk yapmamak, parmakla bir şeyi işaret etmemek, bay-bay yapmamak, 1 buçuk yaşı geçtiği halde tek bir sözcük bile söylememek, 2 yaşı geçtiği halde iki sözcüklü basit anlamlı cümleler kurmamak, hangi ayda olursa olsun dil gelişiminde ya da sosyal gelişimde gerileme göstermek otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri arasında yer almaktadır”diyen Bilmez, bu belirtileri fark eden ebeveynlerin bir an önce bir uzmana başvurmaları gerektiğine dikkat çekti. Bilmez “Bu erken belirtilerin yanı sıra otizm spektrum bozukluğu belirtileri arasında adına tepki vermemek, ilgisini çeken bir şeyi parmağıyla işaret ederek başkalarına gösterme davranışı sergilememek, evcilik ya da okulculuk benzeri ‘mış gibi yapma’ oyunları oynamamak, başkalarıyla göz teması kurmaktan kaçınmak, çoğu durumda yalnızlığı yeğlemek, duyguları anlamada ve göstermede yetersizlik göstermek, dil ve konuşma gelişiminde önemli gecikmeler yaşamak da yer almaktadır”dedi.