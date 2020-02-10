LAÜ Öğrencilerinden “Öncü Kadınlarla El Ele” projesi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri “Öncü Kadınlarla El Ele” konulu kaynaşma etkinliği çerçevesinde Lefke Öncü Kadınlar Derneğini ziyaret ettiler.

LAÜ öğrencilerinin anlamlı ziyareti takdir topladı

LAÜ öğrencileri 3 haftalık bir süreyi içeren proje kapsamında; tanışma etkinliği, Lefke Öncü Kadınlar Derneği bahçesi çevre düzenlemesi, eğlence ve veda partisi adı altında bir dizi etkinlik gerçekleştirdiler. Sosyal sorumluluğu arttırmayı amaçlayan etkinlikte öğrenciler yaşlılarla sohbet ederek, eğlenceli zaman geçirme fırsatı yakaladılar. LAÜ öğrencilerinin anlamlı ziyareti, dernek üyeleri ile güzel vakit geçirmesi etkinliğe katılanların takdirini topladı.

LAÜ öğrencileri, canlı müzik grubu eşliğinde dernek üyeleri ile birlikte eğlenceli vakit geçirdiler

Etkinlikte, LAÜ öğrencileri Öncü Kadınlar Derneği’nde bulunan yaşlılarla ve dernek üyeleriyle biraraya gelerek boş zamanlarda yapılan aktiviteler hakkında sohbetler ederek birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı yakaladılar. Etkinlik sonunda LAÜ öğrencileri canlı müzik grubu eşliğinde dernek üyeleri ile birlikte eğlenceli vakit geçirme fıratı yakaladılar.