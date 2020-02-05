LAÜ öğrencileri’nden Kalkanlı Yaşam Evine Anlamlı Proje

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, “ Huzur Kapıyı Çalınca” projesi adı altında Kalkanlı Yaşam Evinde 6 haftalık bir süreyi içeren birçok farklı etkinlik gerçekleştirdiler.

LAÜ öğrencileri Kalkanlı Yaşam Evi sakinleri için 6 haftalık bir proje gerçekleştirdi

LAÜ öğrencileri, ziyaret programı çerçevesinde Kalkanlı Yaşam Evi sakinleri için gerçekleştirilen 6 haftalık anlamlı projede; tanışma, ikram, eğlence, spor, bakım, hediye dağıtımı ve veda etkinlikleri gerçekleştirdiler.

Proje ile ilgili görüşlerini ifade eden öğrenciler; toplumumuzda temel bakım ihtiyaçları kadar sevgi, saygı ve ilgiye ihtiyacı olan büyüklerimizden uzaklaşmak yerine iç içe olmak, değer verildiklerini hisettirmek bizler için güzel bir tecrübeydi ve yaşadığımız çevreye karşı faydalı olmak açısından son derece önemli ve anlamlıydı dediler.

LAÜ öğrencileri gerçekleştirdikleri proje ile böylesi ziyaretlerin önemi konusunda farkındalık yaratarak, büyüklerin herzaman hatırlanarak ortak etkinlikler ile hayatlarına dokunmanın önemine dikkat çektiler.