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LAÜ öğrencilerinden duyarlı davranış

16 Ocak 2022 Pazar 20:59
LAÜ öğrencilerinden duyarlı davranış

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Lefke Avrupa Üniversite (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (ELT) Bölümü tarafından ‘Topluma Hizmet Uygulamaları Projeleri’ kapsamında Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’nde  altı haftalık süre zarfında “The Second Home” (İKİNCİ EV) projesi hayata geçirildi.

  Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü (ELT) son sınıf öğrencileri Fatma Gaffaroğlu, Betül Keskin, Elif Miray Özen’den oluşan ekip Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok liderliğinde topluma hizmet projesi gerçekleştirdiler.

“The Second Home” (İKİNCİ EV) projesi kapsamında öğrenciler özel eğitim merkezinde özel çocuklar için bahçelerini yeniden düzenleyip onlarla kaliteli güzel vakit geçirdiler. Proje kapsamında özel eğitim öğrencileri için yeni bir bahçe ve onlar için yeni bir alan yarattılar.

  6 haftalık bu anlamlı proje için Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri özel çocuklara yardım etmenin, ihtiyaçlarını karşılamanın ve onlarla  güzel vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

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