LAÜ öğrencilerinden anlamlı bir proje daha

Ergün YAHAT

Lefke Avrupa Ünüversitesi, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4. sınıf öğrencileri geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Adanın batı bölgesinde ki okularından olan Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri kurumdaki veli, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek hem keyifli vakit geçirdi hem de röportaj gerçekleştirdi. Naziyet Mercan BOZOK liderliğinde topluma hizmet dersi kapsamında ‘ENGELSİZSİNİZ’ projesi adı altında gerçekleştirdikleri söyleşilerinde en kısa zamanda yayınlama sözü veren öğrenciler toplumumuzda ki her bir bireyin özel gereksinimli bireylere daha ılımlı yaklaşmasını onları anlayabilmek için bu tarz kurumlarda öğrencilerle bir araya gelmenin önemine deyindi. Velilerin şikayet ve üzüntülerini dinleyen öğenciler gerek devlet desteği gerekse toplumumuzda ki insanların anlayışsızlığına dikkat çekmek istediklerini dile getirdiler.