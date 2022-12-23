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LAÜ öğrencileri “Yeni Yıl” kutlamasına hazırlanıyor

23 Aralık 2022 Cuma 18:05
LAÜ öğrencileri “Yeni Yıl” kutlamasına hazırlanıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlikleri kapsamında  “Yeni Yıl” kutlaması düzenleniyor.

   LAÜ kampüsünde düzenlenen Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin dördüncüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sosyal Kültürel Aktiviteler Merkezi’nin katkılarıyla 24 Aralık 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

   Noel Sineması ile saat 12:00’de başlayacak Neşeli Cumartesiler’in bu haftaki programında; Noel Süslemesi Atölyesi, LAÜ Noel Ağacı ve Kampüs Süslemesi etkinlikleri yer alacak. Noel Sahne Performansları, Noel Yemeği ile devam edecek programda Karaoke ile DJ Crymez’in performası da yer alacak.

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