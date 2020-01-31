LAÜ öğrencileri lösemili çocukların ihtiyaç ve mutluluklarına ortak oldular

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü son sınıf öğrencileri Topluma Hizmet dersi kapsamında Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı işbirliğinde 7 Gemi Lösev’e projesini gerçekleştirdi. Projede Lösemili çocukları mutlu etmek, toplumun lösemili çocuklara bakışını değiştirmek ve toplumun yardımseverlik yönünü açığa çıkartmak amaçlandı.

Toplanan bağış Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’ndeki çocuklara bağışlandı

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencilerinden LÖSEV çocuklarına yardım çalışması kapsamında öğrenciler LÖSEV çocuklarına yardım toplamak adına vakıftan alınan ürünleri ve kendilerinin yaptığı kitap ayraçlarını farklı stantlarda satışa sundular. Ardından toplanan bağış Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’ndeki çocuklara bağışlandı.

LAÜ’lü öğrenciler Lösevli çocuklara çeşitli hediyeler verdiler

LAÜ Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok yürütücülüğündeki Topluma Hizmet dersi kapsamında LAÜ’lü öğrenciler Lösevli çocuklara çeşitli hediyeler vererek birlikte güzel vakit geçirdiler. Yedi Gemi İle Lösev projesi kapsamında öğrenciler lösemili çocukların ihtiyaç ve mutluluklarına ortak oldular.

Vakıf tarafından öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.