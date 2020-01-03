LAÜ öğrencileri Kalkanlı Yaşam Evi sakinlerini unutmadı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi, Gastronomi Kulübü ve Müzik Kulübü öğrencileri tarafından “Bir Damla Mutluluk” temalı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kalkanlı Yaşam Evi ziyaret edildi.

Kalkanlı Yaşam Evi sakinleri Müzik Kulübü’nün söyledikleri nostajik parçalara eşlik ettiler

Ziyaret kapsamında Gastronomi Kulübü öğrencileri LAÜ Uygulama Mutfağında hazırladıkları yemekleri Kalkanlı Yaşam Evi sakinlerine ikram ettiler ve ayrıca LAÜ Müzik Kulübü müzik ve dans gösterileri sundular. LAÜ Hemşirelik Bölümü öğrencileri de Kalkanlı Yaşam Evi sakinleri ile yakından ilgilendi. Kalkanlı Yaşam Evi sakinleri sunulan ikramlardan çok mutlu olduklarını ifade ederek, Müzik Kulübü’nün söyledikleri nostajik parçalara eşlik ettiler.

Kalkanlı Yaşam Evi’nde LAÜ öğrencileri sevgi ile karşılandı

Sevgiyle karşılanan LAÜ öğrencileri, ziyaret programı çerçevesinde Kalkanlı Yaşam Evi sakinlerine çiçek vererek onlarla ilgilenme fırsatı buldular. Sıcak bir ortamın yaratıldığı ve hoş sohbetlerin gerçekleştirildiği programda ziyaretten memnun kaldıklarını dile getiren Kalkanlı Yaşam Evi sakinleri veda ederken eğlenceli zaman geçirdiklerinden dolayı LAÜ öğrencilerine teşekkürlerini ilettiler.