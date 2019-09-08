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LAÜ öğrencileri Kalkanlı Yaşam Evi sakinleri ile biraraya geldi

LAÜ öğrencileri Kalkanlı Yaşam Evi sakinleri ile biraraya geldi

08 Eylül 2019 Pazar 18:24
LAÜ öğrencileri Kalkanlı Yaşam Evi sakinleri ile biraraya geldi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü öğrencileri Kalkanlı Yaşam Evi sakinleriyle buluştu. "Düşmek Bir Yaprağın Kaderi Ancak Sizin Değil’ sloganıyla yola çıkan öğrenciler danışman hocaları eşliğinde hazırladıkları düşmeyi etkileyen faktörleri içeren sunumlarını  yaşam evi sakinlerine aktardılar.

Yaşlılığın, engellenmesi mümkün olmayan biyolojik, kronolojik ve sosyal yönleri olan bir süreç olduğunun anlatıldığı sunumda kalp-damar sistemi, solunum sistemi, kas-iskelet sistemi, sinir sistemi ve metabolizmada yaşlılıkta meydana gelen değişikliklerin, kişinin fiziksel hareket yeteneğini olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Yaşam evi sakinleri ile kas kuvvetlendirme egzersizleri yapıldı

Düşmenin yaşlılarda mortalite ve morbidite artışına neden olabilen en önemli sağlık problemlerinden biri olduğunun ifade edildiği sunumda düşme nedenleri arasında; artan yaş, denge ve yürüme bozukluğu, ilaç kullanımı ve kronik hastalık öyküsü varlığı, görme bozukluğu/zayıf görme durumu, işitme sorunları ve yardımcı araç kullanımının yer aldığı anlatıldı. Düşmelerin ev içinde daha çok banyoda, yatak odasında ve mutfakta, ev dışında ise daha çok basamak ve kaldırım kenarlarında olabileceğine dikkat çeken öğrenciler, düşme sonrası oluşan kırıkların iyileşme süreçleri yaşlılarda daha uzun ve riskli olacağından düşmeleri azaltmak ve engellemek için yaşlarda özellikle kas-iskelet sisteminin korunması ve geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptılar.

Yaşam evi sakinleri tarafından sevgiyle karşılanan LAÜ öğrencileri yaşam evi sakinleri ile birlikte kas kuvvetlendirme egzersizleri yaparak sunumlarını tamamladılar.

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