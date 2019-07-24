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LAÜ öğrencileri anlamlı sosyal sorumluk projeleriyle dikkat çekiyor

LAÜ öğrencileri anlamlı sosyal sorumluk projeleriyle dikkat çekiyor

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:20
LAÜ öğrencileri anlamlı sosyal sorumluk projeleriyle dikkat çekiyor

Çocukların dünyalarına renk katmak amaçlandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü öğrencileri Lefkoşa’da bulunan Çocuk Esirgeme Kurumu’na ziyaret gerçekleştirdi.

“Mutlu Çocuklar Mutlu Yarınlar” sloganıyla gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan öğrenciler tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu’nda bulunan çocuklara yaratıcı drama ve müzik etkinlikleri gerçekleştirilerek, öğrenciler Geleneksel Kıbrıs Türk çocuk oyunları çocuklarla birlikte oynandılar. Çocuklara çeşitli hediyelerin de verildiği etkinlikte, çocukların bilgi dünyalarına ve eğlence dünyalarına renk katmak amaçlandı.

Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa yapılan etkinlikler ile öğrencilerin akademik yönlerini geliştirmelerinin yanısıra sosyal sorumluluk anlayışını benimsemiş bireyler olarak yetişmelerinin en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirtti.  

Çağanağa, ayrıca öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinçlerini geliştirmek, hizmet öncesinde toplumun farklı kesimleri ile birarada olmak ve belirlenen sorunlara çözüm bulabilmelerini sağlamanın en az mesleklerini icra etmek kadar önemli olduğunu dile getirdi.

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