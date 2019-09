LAÜ Mimarlık Fakültesi’nde yeni yüzler yeni deneyimler etkinliği

Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bu yıl ilk kez ‘yeni yüzler yeni deneyimler’ başlıklı bir tanışma etkinliği düzenledi ve bu çerçevede öğrencilerin katılımı ile ‘zine çalışma atölyesi’ gerçekleştirdi. Yürütücülüğünü Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz, Yrd. Doç. Dr. Derin Işıkören ve Dr. Feriha Urfalı Doğu’nun yaptığı atölye çalışması, üniversite kampüsü içerisinde, mimarlık fakültesi açık alanda yapıldı.

Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz yapılan çalışma hakkında bilgiler vererek, “Zine tasarım atölyesi; tüm dünyada yeni yeni gelişip yayılan bir çalışma atölyesidir. Her yaştan ve eğitim seviyesinden insanların katılabileceği bu çalışmalarda renkli kağıtlar, çizim kalemleri, boyalar, bantlar, zımbalar, kurdelalar ve etrafta bulunabilecek her türden malzeme kullanılabilir. Amaç; teknoloji olmadan, eski geleneksel yöntemlerle, çizerek, boyayarak, kolaj yaparak herkesin kendini ifade edebilmesidir ve yaratıcılığın sınırları yoktur. Adının ‘zine’ olma nedeni; “magazine”den gelmesidir; çünkü her ürün renkli bir dergi gibi dolu, canlı, eğlenceli ve anlam yüklüdür” dedi.

Öğrencilerin çalışmaları sergilendi

Mimarlık, İç Mimarlık ve Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin birarada çalışma imkanı bulduğu zine atölyesinin 2 gün boyunca devam ettiğini belirten Atamaz, her öğrencinin kendi seçtikleri bir konu üzerinden hayal edebildiklerini kağıtlara aktardıklarını ve ortaya çıkan tüm çalışmaların sergilendiğini ve böylelikle kampüs içerisindeki diğer öğrenci ve konukların da çalışmaları izleme imkanı bulduklarını ifade etti.

Atamaz, farklı disiplinlerin zine atölyesinde buluştuğu etkinliğin; yeni gelenlere hoşgeldin derken, Mimarlık Fakültesi’nin farklı sınıflardan ve farklı bölümlerden öğrencilerine de birlikte çalışma imkanı sağladığını belirterek, farklı disiplinlerden tasarım öğrencilerinin açık havada yaratıcı fikirler geliştirebileceği ve kendini üniversiteye ait hissedebileceği böylesi bir atölye çalışmalarının herkes için olumlu duygular yarattığını vurguladı.