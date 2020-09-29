banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1123
ALTIN
477.696
DOLAR
7.8288
STERLİN
10.0706
EURO
9.1832
Bütün kampanyalar çok kötü
Bütün kampanyalar çok kötü
Tatmin etmeyen laflar
Tatmin etmeyen laflar
Üniversiteler tek başına...
Üniversiteler tek başına...
Geç de olsa doğru karar!
Geç de olsa doğru karar!
banner376

LAÜ Mimarlık Akademisyeni Mısırlısoy çalışmasında kültürel miras alanlarının korunması ve yeniden kullanılmasının önemine dikkat çekti

29 Eylül 2020 Salı 20:39
LAÜ Mimarlık Akademisyeni Mısırlısoy çalışmasında kültürel miras alanlarının korunması ve yeniden kullanılmasının önemine dikkat çekti
banner337
banner351

banner341
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Damla Mısırlısoy’un hazırladığı “Toward sustainable adaptive reuse of traditonal marketplaces” başlıklı makalesi alanındaki en prestijli dergilerden biri olan “The Historic Environment: Policy and Practice” dergisinde yayınlandı.

Yayın ile ilgili bilgi veren Mısırlısoy, ülkemizde de birçok örneği bulunan ve Belediye Pazarı veya yerel ismiyle Bandabuliya diye adlandırılan kültürel miras alanlarının korunması ve yeniden kullanılmasının önemine dikkat çekerken, bu konudaki çalışmaların da yok denecek kadar az olduğunu vurguladı. Mısırlısoy ülkemizde bulunan birçok Belediye Pazarı (Bandabuliya)’nın kullanılamaz durumda olduğunu, restore edilip yeniden kullanıma açılanların ise ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda sürdürülemediğini belirtti.

Geleneksel pazar yerlerinin korunması ve yeniden kullanılması bütüncül bir yaklaşımla ele alındı

“Geleneksel pazar alanlarının korunması, ilgili topluluğun kültürünü ve kimliğini temsil etmesi açısından önemlidir. Bu pazar yerlerinin sürdürülebilmesi, günümüz toplumunun gereksinimlerine uyum sağlaması gerekmektedir; ancak, koruma ve yeniden kullanıma adaptasyon sürecinde bu kültürel miras alanlarının özgünlüğü korunmalıdır” diyen Mısırlısoy, açıklamasına şöyle devam etti; “Geleneksel pazarların yeniden kullanım sürecinde, miras niteliğindeki yapıların kimliğinin ve yerin ruhunun korunması gerektiğinden önerilecek yeni işlev kültürel miras yapısına uygun olmalıdır. Korumanın amacı, kültürel miras yapısının hem somut hem de somut olmayan değerlerini sürdürmek olmalıdır. Geleneksel pazarların devamlılığı için sosyo-kültürel, fiziksel ve ekonomik değerlerin bütüncül bir yaklaşım ile değerlendirilmesi gerekmektedir”.

Çalışmada pazar esnafı, ziyaretçi ve turistlerden oluşan kullanıcılar ile mülakatlar yapıldı

“Bu çalışma kapsamında, geleneksel pazar yerlerinin yeniden kullanımını sorgulanarak karar verme sürecinde dikkate alınması gereken önemli noktaları ortaya koyulmuştur” diyen Mısırlısoy, Kuzey Kıbrıs'ta, Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da bulunan üç Belediye Pazarı (Bandabuliya) çalışma alanı olarak seçildiğini ve restore edilip yeniden kullanılan bu kültürel miras yapılarının sürdürülebilirliklerinin sorgulandığını ifade etti. Çalışma yöntemi olarak, pazar esnafı, ziyaretçi ve turistlerden oluşan kullanıcılar ile mülakatların yapıldığını belirten Mısırlısoy, yeniden kullanılan üç pazar yerinin, yeni kullanım ve uygulanan müdahalelerin uyumluluğu açısından araştırıldığını dile getirdi.

Makalede ayrıca başarılı bir örnek olan Budapeşte’deki “Great Market Hall” isimli pazar yerinin yerinde incelendiğini ve bu yeniden kullanım projesinin başarılı olmasındaki etken faktörlerin araştırıldığını belirten Mısırlısoy, son olarak çalışmasında toplanan veriler ışığında geleneksel pazar yerlerinin sürdürülebilir yeniden kullanımını sağlamak için bir model önerildiğini sözlerine ekledi.

banner360
Son Güncelleme: 29.09.2020 20:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar'dan açıklama: Ben hala başbakanım ve sorumluluklarımın bilincindeyim
Başbakan Tatar'dan açıklama: Ben hala başbakanım ve sorumluluklarımın bilincindeyim
Çiçekleri sulamak isterken davetsiz misafir ile karşılaştı
Çiçekleri sulamak isterken davetsiz misafir ile karşılaştı
Pilli: “5 pozitif vakaya rastlandı”
Pilli: “5 pozitif vakaya rastlandı”
30 Eylül 2020 Çarşamba Gündemi
30 Eylül 2020 Çarşamba Gündemi
Tüketiciler Derneği: “rum Dışişleri Bakanının Kıbrıs Türkü İçin Söz Söyleme Yetkisi Yoktur”
Tüketiciler Derneği: “rum Dışişleri Bakanının Kıbrıs Türkü İçin Söz Söyleme Yetkisi Yoktur”
Başbakan Tatar Çalışma Ziyareti İçin Ankara’ya Gidiyor
Başbakan Tatar Çalışma Ziyareti İçin Ankara’ya Gidiyor
Girne Vatan Lions Kulübü Çocukluk Çağı Kanserine Karşı Etkinlik Düzenliyor
Girne Vatan Lions Kulübü Çocukluk Çağı Kanserine Karşı Etkinlik Düzenliyor
Ticaret Odası’ndan açıklama
Ticaret Odası’ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı: Karantina koşulları ve QR kod uygulamasında değişiklik yok
Sağlık Bakanlığı: Karantina koşulları ve QR kod uygulamasında değişiklik yok
Bedelli Er Celbi Ant İçti
Bedelli Er Celbi Ant İçti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim