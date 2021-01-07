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LAÜ Mimarlık Akademisyeni Menteş açıklamasında, kültürel mirası koruma bilincinin önemine değindi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aliye Menteş “Kültürel Mirası Koruma ve Sürdürülebilir Koruma Bilinci” üzerine açıklama yaptı.

07 Ocak 2021 Perşembe 18:20
LAÜ Mimarlık Akademisyeni Menteş açıklamasında, kültürel mirası koruma bilincinin önemine değindi
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aliye Menteş “Kültürel Mirası Koruma ve Sürdürülebilir Koruma Bilinci” üzerine açıklama yaptı.

   Menteş, “Ülkemiz kültürel miras bakımdan oldukça zengin olmasına rağmen, koruma bilincinin halen daha zayıf olması üzücüdür. Koruma ve kültürel mirasın iyileştirilmesi uzun vadeli bir süreçtir ve ancak tamamen potansiyeller, beceriler ve bilgiler nesiller arasında aktarılırsa desteklenmesi mümkün olacaktır. Kültürel mirasa saygı duymak ve değerlerimizin farkına varmak, ortak bir kültürel miras bilinci ile öğretilebilir ve öğrenilebilir” diyerek toplum içerisinde sürdürülebilir koruma bilinci için çocukların ve gençlerin eğitimine katkı sağlamanın gerekliliğine vurgu yaptı.

  “Özellikle gençlerin ufkunu açmak, bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için sürekli bir çaba sarf edilmeli, farklı eğitim  ve araştırma programları oluşturulmalıdır. Gençleri somut eylemlerde bulunmaya ve kültürel miras alanlarının korunması, muhafazası ve tanıtımında aktif bir rol oynamaya teşvik etmek, kültürel mirası koruma ve farkındalık yaratma konusunda hayati önem taşımaktadır” diyen Menteş, kültür varlıklarını koruma çalışmalarının artırılması, farkındalık etkinliklerinin düzenli hale getirilmesi ve çok sayıda paydaş ve ortakla işbirliği içinde olan yerel yönetimlerin, okulların, üniversitelerin, gençlik kuruluşları veya kurumları tarafından düzenlenen etkinliklerinin artırılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

  Menteş, “Uluslararası koruma örgütlerini yakından takip etmek ve bu örgütlerin gençlere yönelik olarak planladıkları etkinlikleri ülkemizde de teşvik etmek büyük bir fark yaratacaktır.   Miras festivalleri, miras alanlarında tanıtım yürüyüşleri, miras yolları,  miras ödülleri, tarihi sokaklarda oyunlar, miras gazeteleri ve farklı eğitimlerle mirasın tanıtımı, farkındalık yaratmanın en önemli araçlarındandır” diyerek, sosyal ve kültürel gelişimin sağlanmasına da katkı sağlayacak olan bu etkinliklerin artırılması kültürel mirasın geçmişini ve geleceğini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için elzem olduğunu ifade etti.

  Menteş son olarak, “Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde de sahiplendiğimiz bu koruma bilinci ve vizyonu ile, gerek Koruma ve Restorasyon derslerinde, gerek tarihi alanlarda yürüttüğümüz atölyelerde, gerek ise diğer akademik etkinlikler kapsamında oluşturduğumuz araştırma/uygulama projelerinde bilinçlendirme çalışmalarına devam etmekteyiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Lefke Avrupa ÜniversitesiLaüAliye Menteş
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