banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103069
ALTIN
256.131
DOLAR
5.6008
STERLİN
6.8540
EURO
6.2333
Yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı
İtfaiye aracı yandı!
Gazimağusa’da 2 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI
HP kesintisine ara emri...
HP KESİNTİSİNE ARA EMRİ...
DAÜ Rektörü suçlu bulundu
DAÜ REKTÖRÜ SUÇLU BULUNDU
banner307
Flaş Haber
Gazimağusa'da ani ölüm!
Kapat

LAÜ Mezunundan önemli başarı

LAÜ Mezunundan önemli başarı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:17
LAÜ Mezunundan önemli başarı

LAÜ Mezunundan önemli başarı

banner317
Mesleğe adanmış 50 öğretmen listesine seçildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) mezunu “Mesleğe Adanmış 50 Öğretmen” listesine seçildi.   Cambridge Üniversitesi Yayınları tarafından düzenlenen küresel yarışma programında Mesleğe Adanmış Öğretmen (Dedicated Teachers Awards) listesine bu yıl iki Türk öğretmen ilk 50 listesine girdi. LAÜ Mezunu Volkan İner de Mesleğe Adanmış Öğretmen listesine giren öğretmenlerden oldu.

İner, Mesleğe Adanmış Öğretmen programının (Dedicated Teachers Awards), öğrencilerin öğretmenlerini aday gösterebilecekleri, Cambridge Üniversitesi Yayınları tarafından düzenlenen küresel bir yarışma olduğunu ifade etti. Programın, öğretmenlerin her gün ortaya koydukları özverili çalışmalara duyulan saygıyı göstermek ve onlara teşekkür etmek için dünya çapındaki öğrenciler ve öğretmenler ile biraraya gelme fırsatı sunduğunu belirten İner, programa 75 ülkeden 4000'den fazla öğretmenin aday gösterildiğini belirtti.

Lefke Avrupa Üniversitesi mezunu İner, ODTÜ GV Danışmanlığında Özel Manisa Ülkem Orta Okulunda İngilizce Öğretmeni olarak görev yaptığını dile getirerek, Cambridge Üniversitesi Yayınlarının, dünya genelinde seçtiği 50 öğretmenin arasında bulunmasından son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Yarışmada, öğretmenler haklarında öğrencileri tarafından yazılan başarı hikayelerinin değerlendirmesi ile jürinin dikkatini çeken hikayeler nedeniyle mesleğe adanmış öğretmen ödülü almaya hak kazanılıyor. Cambridge Üniversitesi Yayınları, dünya genelinde seçtiği 50 öğretmenin hikayesini

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırgızistanlı Heykeltıraşların 43 Eseri İle Türkiye’den 5 Akademisyen Sanatçının 45 Eserinden Oluşan Türkiye Sanatçıları Sergisi Açılıyor
Kırgızistanlı Heykeltıraşların 43 Eseri İle Türkiye’den 5 Akademisyen Sanatçının 45 Eserinden Oluşan Türkiye Sanatçıları Sergisi Açılıyor
Tatar: “Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu yolumuz da KKTC yoludur.”
Tatar: “Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu yolumuz da KKTC yoludur.”
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Bağımsızlık İttifakı’ndan Mitsotakis’in Güney Kıbrıs ziyaretine protesto…
Bağımsızlık İttifakı’ndan Mitsotakis’in Güney Kıbrıs ziyaretine protesto…
İskele ve köylerindeki ilaçlama çalışmaları artırıldı
İskele ve köylerindeki ilaçlama çalışmaları artırıldı
Uluçay, Tuğgeneral Algan Ve Komutanları Kabul Etti
Uluçay, Tuğgeneral Algan Ve Komutanları Kabul Etti
Karpazlılar Sorunlarının  Çözümü İçin Ziyamet’ten Cumhuriyet Meclisi’ne Yürüyüş Eylemi Başlatacak
Karpazlılar Sorunlarının  Çözümü İçin Ziyamet’ten Cumhuriyet Meclisi’ne Yürüyüş Eylemi Başlatacak
Sungur: “emlakçılar Birliği Yasasının Geçmesi Şart”
Sungur: “emlakçılar Birliği Yasasının Geçmesi Şart”
ADAKER Kurudere köyünde temsilcilik binası açıyor
ADAKER Kurudere köyünde temsilcilik binası açıyor
DAÜ BTYO’dan haritacılık alanında önemli atılım
DAÜ BTYO’dan haritacılık alanında önemli atılım

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim