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LAÜ ilk ve acil yardım öğrencilerine vaka simulasyon eğitimi düzenlendi

03 Haziran 2022 Cuma 21:27
LAÜ ilk ve acil yardım öğrencilerine vaka simulasyon eğitimi düzenlendi

En uygun müdahaleyi en kısa zamanda yaparak tecrübe edindiler

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   Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü tarafından İlk ve Acil Yardım Vaka Simulasyonu düzenlendi. 

“Hayat Kurtarmak İçin Doğa İle Yarışmak”

   “Acil durumlarda müdahalelerin doğru ve zamanında yapılması hayati önem taşır. Ancak yaşamı tehdit eden her olay standart şartlara sahip değildir. 112 acil sağlık personelinin zorluk derecesi ne olursa olsun zamanla yarışması ve olay yerine varması da gereklidir. Tüm vakalar aynı özelliklere sahip olmadığı içinde hayat kurtarmak bazen dakikalarla bile yarışmak demektir. Özellikle zorlu coğrafi özelliklere sahip yerlerde yaşayanlar, afetler, iş kazaları, çoklu travmalarda sağlık personeli şartları zorlayarak yardım etmeye çalışır. Bu yüzden de paramedik eğitimlerinde sadece teorik bilgi, malzeme eğitimi değil aynı zamanda fiziki şartlara uyum sağlamanın da eğitimi verilmektedir” şeklinde bilgi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay ve Yrd. Doç. Dr. Suphi Türkmen, bu amaç doğrultusunda “Hayat Kurtarmak İçin Doğa İle Yarışmak” konulu simulasyon eğitimi verdildiğini ifade ettiler.

Yaralı naklini tecrübe edebilmeleri için verimli bir eğitim gerçekleştirdiler

   Akademisyenler, öğrencilerin mezuniyet sonrası zorlu şartlarda hasta naklini birebir yaşayarak tecrübe etmesi amacıyla İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencilerine engebeli arazilerde, ambulansın çıkamadığı yerlerdeki acil durumlarda müdahalede nasıl bulunulması gerektiği, yaralı naklini tecrübe edebilmeleri için verimli bir eğitim gerçekleştirdiklerini dile getirdiler.

   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu  Müdürü Yrd. Doç. Dr. Besim Özyel’ de katıldığı  simülasyonda öğrenciler anayoldan uzakta, ambulansla ulaşılamayacak mesafelerdeki olası travma hastalarına müdahale ettiklerini belirten Akademisyenler, tıbbi ekipman kullanımını ve vakanın özelliklerini tartışarak en uygun müdahaleyi en kısa zamanda yaparak tecrübe edindiklerine vurgu yaptılar.

   Akademisyenler, “112 tarafından müdahale edilen tüm acil vakalar maalesef her zaman kolay ulaşılabilecek mesafede olmamaktadır.  Acil sağlık yardımının mesafe, coğrafya, vakanın zorluk derecesi ne olursa olsun uygun ve zamanında yapılabilmesi için sağlık ekiplerinin her daim hazırlıklı olması gereklidir. Bu yüzden de tekrarlanan simülasyonlarda özellikle paramedik öğrencilerinin mezuniyet sonrası mesleki tatmini ve başarısı için gerekli tecrübeyi edinmeleri sağlanmaktadır” diyerek sözlerini sonlandırdılar

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