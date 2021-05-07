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LAÜ iletişim günleri başladı

“Stratejik iletişim iletişim profesyonellerinin işidir!”

07 Mayıs 2021 Cuma 16:33
LAÜ iletişim günleri başladı
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “İletişim Günleri” etkinlik dizisinin ilk konuğu Halkla İlişkiler uzmanı Faika Öznaçar oldu.

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Yoğun katımla gerçekleşen çevrimiçi söyleşide önemli açıklamalar yapan Öznaçar, pandemi sürecinde halkla ilişkilerin yeri ve önemine değinerek “stratejik iletişim; iletişim profesyonelleri tarafından yönetilmelidir” dedi.

  Konuşmasına, “birçok anlamda değişimlere adapte olmak zorunda kaldığımız bir dönemden geçtiğimizi” ifade ederek başlayan Öznaçar, “tüm dünyayı etkisi altına alan salgın, başta sosyal hayat ve iş dünyası olmak üzere birçok alanda değişime sebep oldu” dedi. Bu değişimin kaçınılmaz olarak markaların yönetim ve iletişim yaklaşımlarına da yansıdığını belirten Öznaçar, markaların hedef kitleleri ile sosyal etkileşiminin online platformlar üzerinden sürdürüldüğünü, markaların sadece iletişim araçlarını değil aynı zamanda iletişim yaklaşımlarını da değiştirdiğini söyledi. Öznaçar, pandeminin genel olarak markalar için sağlık başta olmak üzere ürün ve hizmet sunumunda hijyen vurgusunu öne çıkardığını, fayda ve hizmet odaklı iletişimin benimsendiğini, online müşteri hizmetleri, alışveriş, randevu, ödeme alışkanlıkları, eğitim programları, lansmanlar gibi çalışmalarla mesafelerin ortadan kalkarak erişim imkanını arttırdığını belirtti.

  Faika Öznaçar konuşmasında, farkındalık ve sosyal sorumluluk projelerinin markaların bu süreçte daha çok üzerinde odaklandıkları iletişim çalışmalarından olduğunu bunun yanında, çalışanların motivasyonu, verimliliği ve performanslarını artırmaya yönelik iç iletişim çalışmalarının da öneminin arttığını söyledi. Öznaçar, pandemi nedeniyle birçok sınırlama olsa da markaların yaratıcı fikirlerle ortaya çıkması gereken rekabetçi bir süreçte olduğunu belirtti.

  Tüketicinin değişen yapısına da dikkat çeken Öznaçar, markların tüketicilere sunduğu malın yalnızca fiyatı ve kalitesiyle değil topluma sunduğu fayda ile de değerlendirdiğinin altını çizdi. Sosyal faydanın öneminin daha da artığı bu süreçte, markaların iletişimleri açısından sürecin birçok fırsat taşıdığına da vurgu yapan Öznaçar, bu süreçte stratejik iletişim yaklaşımının daha da önem kazandığına ve dolayısıyla sürecin iletişim profesyonelleri tarafından yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “İletişim Günleri” etkinlik programı   

  • 10 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’ te 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeniyle “Basın ve Özgürlükler” üzerine Gazeteci Serhat İncirli, Gazeteci Hasan Hastürer, Gazeteci Hasan Erçakıca ve Avukat Şahap Tokatlı ile panel

  • 18 Mayıs Salı günü saat 14.00’te Karikatürist Mustafa Tozakı ile söyleşi – workshop

  • 22 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te Pulitzer Ödüllü Türk Gazeteci/Foto Muhabiri Murad Sezer ile söyleşi
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Son Güncelleme: 07.05.2021 16:43
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