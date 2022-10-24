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LAÜ İletişim Fakültesi yeni öğrencilerine “İletişim’deyiz…” adlı etkinlik düzenlendi

24 Ekim 2022 Pazartesi 17:16
LAÜ İletişim Fakültesi yeni öğrencilerine “İletişim’deyiz…” adlı etkinlik düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi, öğrencilerini 2022 – 2023 Akademik Yıla hazırlamak amacıyla tanışma ve oryantasyon etkinliği düzenledi. “İletişim’deyiz” adlı etkinlikte öğrencilere üniversite ve fakülte hakkında genel bilgiler, öğrenci bilgi sistemi ve danışmanlığı hakkında bilgiler aktarıldı.

   Fakülte Öğretim Üyeleri ile yeni kayıt öğrencilerin bir araya gelerek tanışma imkânı bulduğu etkinlikte konuşan İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca, küreselleşen dünyada gelişen iletişim teknolojilerinin ışığında iletişimin çok daha önem kazandığını belirterek, fakülte öğrencilerinin iletişim dünyasının önemli bir aktörü olmaya aday olduklarını söyledi.

   Prof. Dr. Tunca, LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi olarak öğrencileri profesyonel medya hayatına hazırlayacak son teknolojilerle donatılmış tüm uygulama alanlarına sahip olduklarını ifade ederek, kuramsal derslerin yanı sıra gerek radyo, TV stüdyoları, gerek fotoğraf stüdyosu ve gerekse Medya Merkezi ile pratik uygulamaya da imkân tanındığını belirtti.

  Etkinlik, öğrencilere verilen kokteyl ile sonlandırıldı.

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