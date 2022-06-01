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LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “İletişim Günleri” etkinlik dizisinde “İletişim ve Müzik” konuşuldu

01 Haziran 2022 Çarşamba 23:37
LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “İletişim Günleri” etkinlik dizisinde “İletişim ve Müzik” konuşuldu

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “İletişim Günleri” etkinlik dizisi kapsamında 2018 yılı O Ses Türkiye birincisi Lütfiye Özipek’i ağırladı. Özipek, etkinlikte; “İletişim ve Müzik” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

   İngiltere’de pop müzik ve söz yazarlığı eğitimi alan ve 2018 O Ses Türkiye yarışmasında birincilik kazanan Lütfiye Özipek, söyleşiye katılanlara kendi müzik kariyerinden ve müzik üzerinden dinleyicileriyle kurduğu iletişimden bahsetti.

   Dinleyicilerle bire bir iletişim halinde olma ve dinleyicilerin gözlerine bakarak şarkı söyleme isteğini her zaman taşıdığını bu nedenle de şarkıcı olmayı tercih ettiğini dile getiren Özipek kariyerini planlarken içinden geldiği gibi davrandığını, kendini dinlediğini ve bunun da peşinden gittiğini belirterek öğrencilere gerçekten olmak istedikleri kişi olmaları tavsiyesinde bulundu. Özipek, kariyer planlamanın çok zor olduğunu, bu yolda her ne kadar çok az destek görülse de kişinin kendi çabası ile yolunu bir şekilde bulacağını ifade etti. 

  Müzik kariyerine opera eğitimi ile başladığını, ama gönlünde hep pop müzik yapmak olduğunu belirten Lütfiye Özipek, “maalesef ülkemizde müzik yapmak isteyen gençler yeterince yönlendirilmiyorlar.  Yolumuzu kendimiz bulmak durumunda kalıyoruz” dedi.

   Söyleşide konser müjdesi de veren Lütfiye Özipek, “artık konserlere başlayacağımız bir sürece giriyoruz. Bizi seven, merak eden her dinleyicimizle buluşmak için sabırsızlıkla bekliyoruz ve bol bol çalışıyoruz” dedi.

   LAÜ İletişim Günleri” etkinlik dizisi kapsamında gerçekleşen “İletişim ve Müzik” temalı söyleşide Lütfiye Özipek; yeni projelerinden de bahsederek gelen yoğun soruları cevapladı. Etkinlik, LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca’nın Özipek’e katılım belgesi sunumu ile son buldu.

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