Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek çare Ankara!
Tek çare Ankara!
Üniversitelerin gözü kulağı Saray’da
Üniversitelerin gözü kulağı Saray’da
Bundan sonra kimse kolay kolay kapanmaz !
Bundan sonra kimse kolay kolay...
Toz duman olmaya devam
Toz duman olmaya devam
banner376

LAÜ ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arasında iş birliği ve yardımlaşma protokolü imzalandı. Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen Protokol İmza Töreni’ne LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, LAÜ Genel Sekreteri Hüseyin Eser ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürü Levent Arıkoğlu katıldı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 19:09
LAÜ ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı
banner337
banner351

banner341
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arasında iş birliği ve yardımlaşma protokolü imzalandı. Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen Protokol İmza Töreni’ne LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, LAÜ Genel Sekreteri Hüseyin Eser ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürü Levent Arıkoğlu katıldı.  

Protokole, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç imza koydu. Protokol Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında var olan işbirliğinin güçlendirilmesi, sürdürülmesi ve yeni iş birliklerini kapsıyor.

Protokol çerçevesinde iki kurum yardımlaşma içinde olacak

   Ülke genelinde veya kısmi bölgelerde doğal afet ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati öneme haiz resmi ve özel tesis ve teşekküllerin korunması faaliyetlerinin azami süratle desteklenmesi konularında, karşılıklı yarar ilkesi çerçevesinde, kaynakların ortak kullanımı ve paylaşımı ile ilgili belirtilen esaslar dahilinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında iki kurum yardımlaşma içinde olacak.

LAÜ-AKUT üyelerine ilkyardım, deprem, sel, yangın ve trafik kazası konularında eğitici konferanslar verilecek

   Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) protokol çerçevesinde LAÜ bünyesinde kurulmuş bulunan arama-kurtarma kulübü (LAÜ-AKUT) üyelerine ilkyardım, deprem, sel, yangın ve trafik kazası konularında eğitici konferans, seminer ve/veya tatbikatlar düzenleyebilecek. Sivil Savunma tatbikatlarında veya doğal afet sonrası arama-kurtarma görevi kapsamında SSTB tarafından LAÜ-AKUT ekibine görev verilmesi halinde bu görevler SSTB kontrolünde icra edilecek.

   LAÜ ise iş birliği kapsamında, öğretim kadrosunda görevli bilim insanları ile SSTB ilgilileri arasında doğal afetler, deprem ve kriz yönetimi konularında seminer çalışmaları ve bilimsel doküman alış verişi yapılmasını teşvik edecek. Ayrıca LAÜ, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve personelinin gelişimini ve hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak maksadıyla gerekli teknik ve eğitim desteği sağlayacak.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Lefke Avrupa ÜniversitesiSivil Savunma Teşkilatı BaşkanlığıLaü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik bir can daha aldı
Trafik bir can daha aldı
Sağlık Bakanı Pilli, aşı uygulamalarını yerinde inceledi
Sağlık Bakanı Pilli, aşı uygulamalarını yerinde inceledi
“Okullar 25 Ocak’ta eğitime başlayacak”
“Okullar 25 Ocak’ta eğitime başlayacak”
DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü EUPRERA’ya tam üyelik hakkı kazandı
DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü EUPRERA’ya tam üyelik hakkı kazandı
Emete Gözügüzelli, Kitabını Tatar’a takdim etti
Emete Gözügüzelli, Kitabını Tatar’a takdim etti
Güvenir, “Rauf Raif Denktaş ‘Var Olma Savaşım’” kitabını Tatar’a sundu
Güvenir, “Rauf Raif Denktaş ‘Var Olma Savaşım’” kitabını Tatar’a sundu
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kayınpederi vefat eden Başbakan Saner’e başsağlığı diledi
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kayınpederi vefat eden Başbakan Saner’e başsağlığı diledi
Din Gör-Sen Başkanı Çakır Yunan Başpiskoposu İeronimos’un İslam’a yönelik sözlerini kınadı
Din Gör-Sen Başkanı Çakır Yunan Başpiskoposu İeronimos’un İslam’a yönelik sözlerini kınadı
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği Bakan Arıklı tarafından kabul edildi
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği Bakan Arıklı tarafından kabul edildi
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC bayrağının yeniden boyanması çalışmalarını yerinde inceledi
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC bayrağının yeniden boyanması çalışmalarını yerinde inceledi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim