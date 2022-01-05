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LAÜ Hukuk öğrencisi Seçil Düzkaya Uluslararası Hayvan Hakları Kongresi’nde LAÜ’yü temsil etti

05 Ocak 2022 Çarşamba 18:01
LAÜ Hukuk öğrencisi Seçil Düzkaya Uluslararası Hayvan Hakları Kongresi’nde LAÜ’yü temsil etti

  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Seçil Düzkaya Uluslararası Hayvan Hakları Kongresi’ne katılarak, LAÜ’yü temsil etti.

İstanbul Gedik Üniversitesi ve Almanya Bielefeld Üniversitesi ile ortaklaşa yapılan yarışmanın uluslararası bütün hukuk öğrencileri kapsadığını belirten Düzkaya, Hayvan hakları ve etik konusu hakkında hazırladığı makale ile kongrede sunum yapmaya hak kazandığı ifade etti.  

   Sunum yapmaya hak kazanan 2 öğrenciden biri olmaya hak kazanan Düzkaya düşüncelerini şöyle ifade etti; “Kongre’de çok güzel karşılandım makalemi inceleyen başkandan çok övgü dolu sözler aldım ‘Biz seni ikinci sınıf olduğunu düşünmedik 3 veya 4 sanıyorduk, senin gibi birini akademiye kazandırmayı çok isteriz’ gibi sözler beni çok onore etti. Sorulan soruların hepsine cevap verip okulumu en güzel şekilde temsil etmeye çalıştım.”

Düzkaya, “Bir Hak Öznesi Olarak Hayvan” konusunu ele aldı

    Düzkaya kongrede “Bir Hak Öznesi Olarak Hayvan” konusunu ele alarak, sunumu ile ilgili şunları aktardı; İlk olarak hak nedir ile başladım, hukuk düzenin kimin tarafından konulduğunun önemi ve insanların kurduğu hukuk düzeninin hayvanlara ne kadar hak tanıdığından bahsettim. Hayvanlara verilen zararda sorumluluğun sahipleri üzerine değil direkt hayvanların üzerinde doğması gerektiğine değindim. Bazı yazarların hayvanlara yaklaşımını ele aldım. (Donaldson ve Kant) Son olarak Türk mevzuatında hayvan ve hayvanların hak öznesi olabilmesi ile için bazı görüşlerde bulundum. Bahsetmem gerekirse benim görüşüm; “Hayvanların artık hakkın konusu olmaktan çıkartılıp hakkın öznesi olması, Hayvanların da ulusal mevzuatta kendine has hak ve menfaatleri olduğu için hukukun amacı da menfaatleri korumak olduğu için, hayvanların dolaylı yoldan değil doğrudan güvence altına almamız ve hayvanlar kendilerine özgü hukuk öznesi olabilmelidir. Hayvan ve insan haklarının adaletli bir şekilde karşılaştırılması için hayvanların hak öznesi olarak tanınmasıyla mümkündür”

   Düzkaya, kongre bitiminde katılım belgesi aldığını belirterek, sunumunun kongre dergisinde yayınlanacağını ifade etti.

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