LAÜ Hukuk Fakültesi Akademisyeni Albaş kadın haklarını ele aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saniye Albaş, kadın hakları üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

“Biz insan hakları savunucuları olarak kadın ve erkek hakları gibi bir ayrımdan çok insan hakları kavramının daha doğru olduğunu düşünmekteyiz. Bahsetmiş olduğumuz insan hakları temelinde; eşitlikçi, özgürlükçü ve onurlu yaşam hakkını savunmaktadır. İnsan hakları, insanın insan olmasından kaynaklanan ve hayat boyu devam eden; değiştirilemeyen, vazgeçilemeyen, devredilemeyen haklardır” diyen Albaş, herkesin ırk, renk, din, dil, yaş, uyruk, cinsiyet ya da toplumsal köken, düşünce farkı, mülkiyet gibi durumlara bakılmaksızın yasalar önünde eşit olduğu kabul edilmekte olduğunu belirtti.

Albaş, “İç hukukta düzenlenen ve hiyerarşik düzenin en başında yer alan anayasa ve bunun altında yasalarla, uluslararası sözleşmelerde korunan temel haklar, tamamen insanı koruma odaklı çıkarılmıştır. Ancak tam da bu noktada iç hukuk mevzuatının bazı durumlarda gerektiği gibi uygulanmadığını ve hakların ihlâl edildiğini görürüz. Zira bahsedilen bu temel haklardan, kadın haklarına yönelik ihlâl örneklerinin fazlalığı dikkat çekmektedir” diyerek aile içi şiddet veya töre cinayeti gibi durumlarda mağdurların hep kadın olduğunu ve kadınların gece geç saatlerde sokağa çıkması, giyim tarzı ile eleştirilmesinin de verilebilecek örneklerden olduğunu belirtti. “Çocuk yaşta kız çocuklarının zorla evlendirilmesi de nadir de olsa karşılaşılan durumlardandır. Aslında tam bu noktada vermiş olduğumuz örneklerden de anlaşılacağı üzere; insan hakları kavramını kullanmaktan çok ‘’kadın hakları’’ kavramının üzerinde durulması gerektiğine işaret etmektedir” diyerek sözlerine devam eden Albaş, Kadın haklarını şöyle belirtti;

Kadının evlilikle ilgili hakları; istediği kişiyle evlenme hakkı, eşit miras hakkı, şiddete maruz kalmama hakkı, kendi malına sahip olma hakkı, resmi nikâh hakkı gibi.

Kadının boşanma ile ilgili hakları; ev tutarak ayrı yaşama hakkı, boşanmak için mahkemeye başvurma hakkı, çocuklarının velayetini alma hakkı, nafaka alma hakkı, kendi malını beraberinde götürme hakkı vardır.

Kadının bedensel hakları konusunda; kendi cinselliğini yaşama hakkı vardır. Doğum kontrolünü kullanma veya kullanmama hakkına da sahiptir.

Sağlıklı yaşama hakkından ne anlamamız gerektiğine bakacak olursak; kadının bedeninin yalnızca kendine ait olması hakkıdır.

Kadının kamu yaşamındaki hakları; İstediği zaman kocasından izin almadan istediği işte çalışma hakkı, eşit ücret hakkı, eşit eğitim hakkı, kendi istediği partiye oy verme hakkı, siyasi partiye katılma hakkı, ev kadını veya tarımda aile işçisi olarak çalışsa bile sigortalı olma hakkı, dini yaşama katılma ya da katılmama hakkı gibi.

Albaş son olarak, Kadın; annedir, eştir, dosttur, kardeştir, yöneticidir, akademisyendir, avukattır, doktordur ve hepsinin de ötesinde nefestir. Kadınlarımız dünyayı güzelleştiren yegane unsurlardandır” dedi.