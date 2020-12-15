banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1395
ALTIN
466.501
DOLAR
7.8176
STERLİN
10.5695
EURO
9.5278
Acıyacaksa herkesin eli acımalı!
Acıyacaksa herkesin eli acımalı!
Sadece adil olun…
Sadece adil olun…
Hükümet post-pandemiye odaklanmalı
Hükümet post-pandemiye odaklanmalı
Kördüğüm devletin son kalesi
Kördüğüm devletin son kalesi
banner376

LAÜ Hukuk Fakültesi Akademisyeni Albaş kadın haklarını ele aldı

15 Aralık 2020 Salı 17:43
LAÜ Hukuk Fakültesi Akademisyeni Albaş kadın haklarını ele aldı
banner337
banner351

banner341
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saniye Albaş, kadın hakları üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

  “Biz insan hakları savunucuları olarak kadın ve erkek hakları gibi bir ayrımdan çok insan hakları kavramının daha doğru olduğunu düşünmekteyiz. Bahsetmiş olduğumuz insan hakları temelinde; eşitlikçi, özgürlükçü ve onurlu yaşam hakkını savunmaktadır. İnsan hakları, insanın insan olmasından kaynaklanan ve hayat boyu devam eden; değiştirilemeyen, vazgeçilemeyen, devredilemeyen haklardır” diyen Albaş, herkesin ırk, renk, din, dil, yaş, uyruk, cinsiyet ya da toplumsal köken, düşünce farkı, mülkiyet gibi durumlara bakılmaksızın yasalar önünde eşit olduğu kabul edilmekte olduğunu belirtti.

   Albaş, “İç hukukta düzenlenen ve hiyerarşik düzenin en başında yer alan anayasa ve bunun altında yasalarla, uluslararası sözleşmelerde korunan temel haklar, tamamen insanı koruma odaklı çıkarılmıştır. Ancak tam da bu noktada iç hukuk mevzuatının bazı durumlarda gerektiği gibi uygulanmadığını ve hakların ihlâl edildiğini görürüz. Zira bahsedilen bu temel haklardan, kadın haklarına yönelik ihlâl örneklerinin fazlalığı dikkat çekmektedir” diyerek aile içi şiddet veya töre cinayeti gibi durumlarda mağdurların hep kadın olduğunu ve kadınların gece geç saatlerde sokağa çıkması, giyim tarzı ile eleştirilmesinin de verilebilecek örneklerden olduğunu belirtti. “Çocuk yaşta kız çocuklarının zorla evlendirilmesi de nadir de olsa karşılaşılan durumlardandır. Aslında tam bu noktada vermiş olduğumuz örneklerden de anlaşılacağı üzere; insan hakları kavramını kullanmaktan çok ‘’kadın hakları’’ kavramının üzerinde durulması gerektiğine işaret etmektedir” diyerek sözlerine devam eden Albaş, Kadın haklarını şöyle belirtti;

  • Kadının evlilikle ilgili hakları; istediği kişiyle evlenme hakkı, eşit miras hakkı, şiddete maruz kalmama hakkı, kendi malına sahip olma hakkı, resmi nikâh hakkı gibi.
  • Kadının boşanma ile ilgili hakları; ev tutarak ayrı yaşama hakkı, boşanmak için mahkemeye başvurma hakkı, çocuklarının velayetini alma hakkı, nafaka alma hakkı, kendi malını beraberinde götürme hakkı vardır.
  • Kadının bedensel hakları konusunda; kendi cinselliğini yaşama hakkı vardır. Doğum kontrolünü kullanma veya kullanmama hakkına da sahiptir.
  • Sağlıklı yaşama hakkından ne anlamamız gerektiğine bakacak olursak; kadının bedeninin yalnızca kendine ait olması hakkıdır.
  • Kadının kamu yaşamındaki hakları; İstediği zaman kocasından izin almadan istediği işte çalışma hakkı, eşit ücret hakkı, eşit eğitim hakkı, kendi istediği partiye oy verme hakkı, siyasi partiye katılma hakkı, ev kadını veya tarımda aile işçisi olarak çalışsa bile sigortalı olma hakkı, dini yaşama katılma ya da katılmama hakkı gibi.

   Albaş son olarak, Kadın; annedir, eştir, dosttur, kardeştir, yöneticidir, akademisyendir, avukattır, doktordur ve hepsinin de ötesinde nefestir. Kadınlarımız dünyayı güzelleştiren yegane unsurlardandır” dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Lefke Avrupa ÜniversitesiSaniye Albaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Viraneyi yaşanabilir hale getirdiler
Viraneyi yaşanabilir hale getirdiler
Pilli: "Bu işin ucu kaçıyor"
Pilli: "Bu işin ucu kaçıyor"
Başbakan Ercan'da incelemelerde bulundu
Başbakan Ercan'da incelemelerde bulundu
KTMMOB: “Pandemi tedbirleri tespit edilmeli”
KTMMOB: “Pandemi tedbirleri tespit edilmeli”
Akpınar: “Tüm dünyada olduğu gibi, üniversiteler kendi öz iradeleri ile fakülte ve bölümlerini açabilmeli”
Akpınar: “Tüm dünyada olduğu gibi, üniversiteler kendi öz iradeleri ile fakülte ve bölümlerini açabilmeli”
Gazimağusa sahilinde 4 tekne sulara gömüldü!
Gazimağusa sahilinde 4 tekne sulara gömüldü!
Arıklı, İnşaat Müteahhitleri Birliği'yle sektörün sorunlarını ele aldı
Arıklı, İnşaat Müteahhitleri Birliği'yle sektörün sorunlarını ele aldı
Bir öğretmen pozitif çıktı!
Bir öğretmen pozitif çıktı!
Hür-İş’in asgari ücret eylemi tamamlandı
Hür-İş’in asgari ücret eylemi tamamlandı
Girne'de 6 işletme mühürlendi
Girne'de 6 işletme mühürlendi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim